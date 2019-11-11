Два автомобиля пострадали при ночном пожаре в Барнауле

Новости 11.11.2019 10:10 247

Ночью 11 ноября в краевой столице произошел серьезный пожар. Как сообщили «Политсибру» в пресс-службе МЧС по региону, огонь охватил частный дом на улице Чкалова.

Интернет-пользователи рассказали, что дома в момент взрыва никого не было. Дом на два хозяина, пожар мог устроить один из жильцов.

Сообщение о возгорании в доме на двух хозяев размером 10 на 18 метров поступило в МЧС в 00:58. В 01:03 минуты на место пожара прибыло два отделения первой пожарно-спасательной части. На этот момент открытым огнем горели частный дом и надворные постройки.

«В гараже в результате пожара произошел взрыв газового баллона, в связи с этим происходило интенсивное распространение пожара», - рассказали в МЧС.

Общая площадь пожара составила 180 кв. метров. На момент локализации работало три звена газодымозащитной службы, проложена магистральная линия от водоисточника. Из дома эвакуировано два газовых баллона.

Ликвидировали открытое горение в 01:28, окончательно потушили пожар и завершили проливку конструкций - в 02:54. Повреждены: кровля, перекрытие дома, надворных построек, стены. Пострадали два автомобиля «Мицубиси - Аутлендер», легковой автомобиль «Ока».

Всего от МЧС России по Алтайскому краю в тушении пожара принимали участие 28 человек личного состава и 8 единиц техники. На место выезжали также сотрудники правоохранительных органов, скорая помощь, газовая служба.

Предварительная версия произошедшего – короткое замыкание электропроводки. В МЧС подтвердили, что погибших и пострадавших нет.