ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал

Новости 11.11.2019 13:10 146

Банк ВТБ начал подключать клиентов к сервису приема бесконтактных платежей на смартфонах. Это мобильное приложение SoftPOS, которое полностью заменит классический POS-терминал. Банк обеспечит эквайринговое обслуживание данной платформы для самозанятых россиян и предприятий микробизнеса. Теперь они смогут принимать оплату за предоставляемые услуги, не приобретая специальное оборудование.

Новое решение поможет расширить сферу использования безналичных расчетов. Для этого достаточно скачать в свой смартфон специальное приложение SoftPOS в ОС Android и в дальнейшем использовать устройство в качестве платежного терминала. Процесс выглядит так же, как и при оплате бесконтактным способом. Сервис работает на телефонах, имеющих NFC-модуль и позволяет принимать платежи с бесконтактных карт и смартфонов с Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Фактически любой совместимый смартфон превращается в POS-терминал без необходимости использования дополнительных устройств, таких как MPOS или внешних модулей.

Первыми крупными клиентами стали страховые компании, среди которых - «Ингосстрах». Также в настоящий момент проект пилотируется в ресторанах и курьерских службах.