Новый участок Чуйского тракта открыли в Алтайском крае

Новости 11.11.2019 9:40 130

В Алтайском крае открыли движение на участке автодороги Р-256 «Чуйский тракт» (со 150 по 158 километр) в Тальменском районе. Здесь построили по заказу ФКУ Упрдор «Алтай» новый мост через реку Чумыш и две транспортные развязки.

Движение по постоянной схеме открыли в ноябре. Как сообщается на региональном сайте правительства, в торжественном открытии нового участка Чуйского тракта приняли участие заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко, министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев и начальник Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» Ярослав Долинский.

«Старый мост через Чумыш был узким местом на Чуйском тракте, новый в три раза шире - около 30 метров. Он построен на перспективу: при интенсивности движения на участке до 16 тысяч автомобилей свободно сможет пропускать более 20 тысяч. По всем техническим расчетам мост прослужит не менее ста лет», - прокомментировал Ярослав Долинский.

Отмечается, что надежность нового моста гарантируют 3,4 тысячи тонн стальных конструкций, собранных в единое целое. Пролетное строение цельнометаллическое, что обеспечит автомобилистам повышенный уровень комфорта. Подходы к мосту протяженностью девять километров - четырехполосная дорога с разделительным барьерным ограждением, новым электроосвещением и современной системой водоотвода.

Для комфорта местных жителей вдоль дороги смонтировали шумозащитные экраны, построили тротуары и новые автобусные остановки. Доступ к объектам сервиса обеспечивают переходно-скоростные полосы, для большегрузного транспорта обустроили две стоянки. Для безопасного доступа к населенным пунктам построили две разноуровневые транспортные развязки: первая - к райцентру Тальменка и поселку Староперуново, вторая - к Наумово, Кашкарагаихе и Луговому.

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Реконструкция Чуйского тракта между Алтайским краем и Новосибирской областью позволяет увеличить пропускную способность на участке втрое и укрепит экономические и социальные связи между регионами.

«Интенсивность движения транспорта здесь составляет в среднем около 10-12 тысяч автомобилей в сутки, но в туристический сезон может превышать 16 тысяч. С такой нагрузкой старый мост, построенный в 1959 году, уже не справлялся», - отмечают в Упрдор «Алтай».

Работы шли в рамках проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.