Успеют ли власти запустить светомузыкальный фонтан на Сахарова к юбилею Барнаула?

Новости 11.11.2019 7:10 447

В мае текущего года сообщалось о том, что мэрия Барнаула намерена к юбилею города (будет отмечаться в следующем году) кардинально обновить фонтан рядом с театром Драмы и сделать его светомузыкальным. Казалось, все идет по плану: тендер разыгран, контракт заключен. Однако летом договор был разорван и буквально на днях аукцион объявили заново. Впрочем, о перипетиях этой истории мэрия предпочитала не распространяться.

Вернемся к конкурсу. Как и ранее, пока речь идет только о разработке проектно-сметной документации (ПСД). Эти работы вновь оценили в 2,2 млн рублей. Сам ремонт может обойтись бюджету как минимум в 15-20 млн рублей. Обращает на себя внимание тот факт, что успеть сделать все необходимые работы к концу августа - началу сентября 2020 года, когда Барнаул отметит 290-летие, будет практически невозможно.

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В мутной воде

Имя победителя нового конкурса на разработку ПСД может быть названо не ранее 3 декабря. Данный тендер сопровождается рядом странностей. Первая из них – это условия обеспечения контракта:

«Российский рубль / 30 %. Указанная сумма является предварительной и рассчитана от начальной (максимальной) цены контракта. Итоговая сумма обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт», – гласит текст на сайте Госзакупок.

Условие довольно необычное. Для чего понадобилось так усложнять – непонятно. Впрочем, это не единственное, что смущает в данной истории. Как выяснилось, аналогичный тендер на капремонт фонтана на площади Сахарова был разыгран еще в середине мая.

Победителем тогда стала екатеринбургская компания «Энергоаудит», обошедшая на торгах московскую фирму «МБИ». Обе предложили за лот около 1,4 млн рублей, сбив цену более, чем на 30%. В аукционе пытался участвовать также «АлтайГражданПроект», однако его заявка была признана несоответствующей требованиям.

23 июля «Энергоаудит» по неизвестной причине разорвал контракт. В документах отмечено, что условия не нарушались и договор расторгнут по соглашению сторон. Инициатором расторжения стал именно «Энергоаудит» – об этом корреспонденту «Политсибру» рассказал представитель самой компании, однако дать более подробные пояснения по ситуации отказался. Не удалось оперативно выяснить детали этой истории и у мэрии.

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Что дальше?

В конце октября городской администрацией объявлен новый тендер по разработке проектно-сметной документации на капремонт фонтана. Сроки выполнения работ составляют 100 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта. Отметим, что в предыдущем тендере фигурировала цифра 90 календарных дней. Несколько странно выглядит сейчас увеличение времени на разработку документов: фактически в 1,5 раза. При этом не до конца ясно, должен ли предыдущий победитель предоставить мэрии свои наработки и производилась ли частичная оплата выполненных изысканий.

Примечательно, что еще в прошлом году на тот момент мэр Барнаула Сергей Дугин заявлял, что на Сахарова не просто произведут ремонт фонтана, а фактически создадут новый объект.

«Мы планируем установить там полностью новый фонтан. Возможно, включимся в федеральную программу. Сейчас в Барнауле нет такого достойного фонтана, поэтому есть желание установить его рядом с Театром драмы», – говорил Дугин.

Если исследовать техническую документацию к закупке, станет ясно, что фонтан действительно будет построен заново, поскольку одной из задач подрядчику ставится разработка проекта самого главного элемента, определяющего внешний вид фонтана – его чаши.

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Каким будет новый фонтан?

В документах закупки указывается, что проектировщик должен будет предусмотреть подсветку струй многоцветными светодиодными светильниками с делением по управлению (цветом) на группы, а также систему для автоматического включения и выключения подсветки струй. Сами струи фонтана должны быть динамическими, обладать частотными регуляторами для плавного изменения их высот и системой управления высотами струй в зависимости от скорости ветра.

Работа фонтана предусматривает три режима:

Динамический – водные картины из запрограммированного набора последовательно сменяют друг друга через определенные промежутки времени;

– водные картины из запрограммированного набора последовательно сменяют друг друга через определенные промежутки времени; Программный (шоу-режим) – возможность предварительного программирования работы под заданную музыкальную композицию;

(шоу-режим) – возможность предварительного программирования работы под заданную музыкальную композицию; Автоматический музыкальный режим – автоматический выбор системой управления водных и цветовых эффектов в зависимости от уровня входного звукового сигнала;

Система управления фонтана должна обеспечивать синхронную работу водных эффектов и цветов подсветки с музыкальным сопровождением для проведения водных шоу. Также планируется установка акустических систем наружного исполнения для обеспечения звукового сопровождения при работе фонтана.

Напомним, что подобный объект недавно был создан в обновленном сквере на улице Панфиловцев. Отличительной особенностью нового фонтана стало то, что он является пешеходным (то есть, его чаша располагается под землей).

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И СНОВА О СРОКАХ

Заметим, однако же, следующее: допустим, торги состоятся 3 декабря и контракт будет заключен сразу. Фактически это может занять несколько дней, но для упрощения расчета мы ими пренебрежем. На разработку проекта, как мы уже писали выше, дается 100 рабочих дней с момента заключения контракта. Таким образом, готовый проект следует ожидать лишь к началу мая.

После этого потребуется организовать тендер на капремонт фонтана и это тоже займет какое-то время. Лишь после выполнения всех процедур и прохождения формальностей строители смогут приступить к работе.

Напомним, что день города в следующем году станет для Барнаула юбилейным (290 лет). Вероятно, городская администрация постарается успеть запустить фонтан к празднику. Вопрос лишь в том, удастся ли ей это?

КОМБО 2 в 1

Обращает на себя внимание и еще одно любопытное совпадение. Сегодня, 11 ноября, стартует интернет-голосование за список общественных территорий, которые благоустроят в 2020 году. Одним из явных фаворитов выглядит парк "Изумрудный" и зеленая зона по улице Молодежная, 15 рядом с краевым Театром драмы.

Таким образом, очевидно, власти рассчитывают синхронно начать работу по замене фонтана и облагораживанию прилегающей территории следующей весной.