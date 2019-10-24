Стало известно, когда суд рассмотрит дело депутата Госдумы Герасименко

Новости 11.11.2019 8:15 264

Суд Москвы 14 ноября рассмотрит административное дело депутата Госдумы Николая Герасименко, с которого была снята неприкосновенность в связи ДТП, пишет ТАСС.

«В Гагаринский районной суд Москвы поступили и зарегистрированы материалы об административном правонарушении в отношении Герасименко. Судебное заседание назначено к рассмотрению на 14 ноября в 12:30 мск», - прокомментировали в пресс-службе суда.

Отмечается, что депутату инкриминируется совершение правонарушения по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. Теперь единороссу грозит штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей или лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

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Напомним, ранее материал поступал в Гагаринский суд, однако был оставлен без движения в связи с неприкосновенностью депутата. В октябре Госдума в связи с дорожным инцидентом с участием Герасименко приняла постановление о согласии на снятие с него неприкосновенности. За это решение проголосовали 329 депутатов, трое выступили против и один воздержался.

Ранее сообщалось, Герасименко якобы скрылся с места ДТП после того, как сбил мотоциклиста на Ленинском проспекте в Москве в июне 2019 года. Сам депутат подтвердил информацию о том, что стал участником аварии. Однако подчеркнул, что дождался на месте прибытия бригады "скорой помощи".

По его словам, врачи отвезли пострадавшего в больницу для осмотра, но не нашли ничего угрожающего для здоровья. Герасименко заявлял, что мотоциклист на большой скорости сам въехал в его автомобиль, когда он поворачивал.