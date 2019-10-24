Стало известно, когда суд рассмотрит дело депутата Госдумы Герасименко

Суд Москвы 14 ноября рассмотрит административное дело депутата Госдумы Николая Герасименко, с которого была снята неприкосновенность в связи ДТП, пишет ТАСС.
«В Гагаринский районной суд Москвы поступили и зарегистрированы материалы об административном правонарушении в отношении Герасименко. Судебное заседание назначено к рассмотрению на 14 ноября в 12:30 мск», - прокомментировали в пресс-службе суда.
Отмечается, что депутату инкриминируется совершение правонарушения по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. Теперь единороссу грозит штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей или лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.
Сам Герасименко настоял на упрощенном порядке рассмотрения вопроса
Напомним, ранее материал поступал в Гагаринский суд, однако был оставлен без движения в связи с неприкосновенностью депутата. В октябре Госдума в связи с дорожным инцидентом с участием Герасименко приняла постановление о согласии на снятие с него неприкосновенности. За это решение проголосовали 329 депутатов, трое выступили против и один воздержался.
Ранее сообщалось, Герасименко якобы скрылся с места ДТП после того, как сбил мотоциклиста на Ленинском проспекте в Москве в июне 2019 года. Сам депутат подтвердил информацию о том, что стал участником аварии. Однако подчеркнул, что дождался на месте прибытия бригады "скорой помощи".
По его словам, врачи отвезли пострадавшего в больницу для осмотра, но не нашли ничего угрожающего для здоровья. Герасименко заявлял, что мотоциклист на большой скорости сам въехал в его автомобиль, когда он поворачивал.