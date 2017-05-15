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Сталина у вас нет: Барнаулу предлагают задуматься о памятнике «отцу народов»

Новости
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Первый секретарь Алтайского крайкома партии «Коммунисты России» Сергей Матасов предложил установить памятник Иосифу Сталину в Барнауле. С инициативой он обратился к губернатору Виктору Томенко. Пока, правда, только в соцсетях.

Юбилей на юбилее

По словам Матасова, есть сразу несколько поводов для того, чтобы именно сейчас увековечить память «отца народов». Во-первых, 21 декабря 2019 года исполнится 140 лет со дня рождения генсека ЦК КПСС. По мнению Матасова, «влияние Сталина на ход исторических событий было столь значительно, что никакие потоки лжи и клеветы не в силах вычеркнуть его образ из народной памяти».

Бюст Сталина в Новосибирске

Во-вторых, с именем Сталина и Алтаем связана недавняя юбилейная дата: 22 января 1928 года побывал в Барнауле. Пределы Москвы, не считая поездок на Кавказ, Сталин покидал редко. Он пробыл в Сибири две недели. В Барнауле Сталин провел совещание актива местной организации ВКП(б) с участием представителей бийской и рубцовской окружных парторганизаций по вопросу о выполнении плана хлебозаготовок.

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Еще одним поводом увековечить память "отца народов", по мнению Матасова, должен стать грядущий юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

К слову, партийцы уже определились и с будущим местом для памятника в Барнауле. Как сообщает Матасов, это площадь Советов перед зданием правительства Алтайского края, рядом с памятником Ленину.

В крайнем случае, активисты согласны на памятную плиту на здании Барнаульской гордумы, где в 1920-е годы находился окружной комитет ВКП(б).

Борьба за вождя

Стоит напомнить, что на протяжении более чем 10 лет представители еще одной близкой по идеологии партии - КПРФ - пытаются добиться установления в Барнауле памятника Иосифу Сталину. Последний раз инициатива от лица крайкома высказывалась летом 2017 года.

Еще в декабре 2006 года в краевом центре было создано «Движение в защиту советской истории». Оно поддержало инициативу ветеранов Железнодорожного района по созданию в городе памятника «вождю народов».

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Сталинисты в 2007 году начали сбор пожертвований на монумент, а также вели поиски зарытого в районе Горы памятника, стоявшего в Барнауле в советские годы. В 2007-2009 годах было собрано более 100 тысяч рублей. Из них 85 тысяч было положено на счет кредитно-потребительского кооператива «Движение в поддержку армии», который возглавлял член компартии Виктор Чижов.

Памятник однако так и не появился, но при этом и деньги жертвователям никто возвращать не стал. В конечном счете дело руководителя обанкротившегося кооператива ушло в суд, все завершилось обвинительным приговором.

Кстати, ранее руководство города периодически обещало установить монумент при создании «Аллеи исторической памяти». В настоящее время в планах администрации города такой проект отсутствует. Одним из последних вариантов, который предлагали коммунисты властям, стал бульвар защитников Сталинграда (рядом с кинотеатром «Мир»). Речь шла о бюсте на постаменте.
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Вспомнить все

Кстати, в 2017 году имя Сталина применительно к Барнаулу звучало как никогда часто. Все началось с исторической находки.  В середине мая стало известно, что барнаулец Андрей Кузнецов обнаружил в лесу неподалеку от Змеиногорского тракта (в районе так называемой «Рублевки») закопанный памятник Иосифу Сталину. Предполагается, что «отец народов» пролежал в земле более полувека.

При этом старожилы утверждают, что еще как минимум два подобных монумента закопаны в разных частях города. Один из них - в районе парка «Изумрудного». Второй — в районе санатория «Энергетик», в сторону Власихи.

Тем временем еще в начале 2011 года барнаульские власти согласовали коммунистам место под сталинский бюст на бывшей ВДНХ. Тогда речь о создании туркластера не шла, не было проекта новой лестницы, а также храма в Нагорном парке. Однако коммунисты предложением так и не воспользовались, вследствие чего время оказалось упущено.

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До XX съезда ЦК КПСС и последовавшего за ним развенчания культа личности Сталина в Барнауле было установлено несколько памятников руководителю государства. Один из них стоял у ДК «Трансмаш», там Иосиф Сталин был частью композиции с Владимиром Лениным. Другой располагался у кинотеатра «Родина» – гранитный Сталин в солдатской шинели. Третий – в санатории «Барнаульский». В настоящее время он находится в музее «Мир времени».

К слову, в соседнем Новосибирске 9 мая 2019 года был установлен бюст Сталину на территории обкома КПРФ. Есть в столице СФО и еще один памятник генсеку - в частном секторе Октябрьского района.

Иосиф Сталин на протяжении длительного времени остается самой популярной исторической личностью среди россиян.
КПРФ нашла деньги на памятник Сталину в Новосибирске

КПРФ нашла деньги на памятник Сталину в Новосибирске

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Художественный совет Новосибирска утвердил установку памятника Сталину

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.fm

Комментарии (4)

1000

По справедливости

Пора уже вводить наказание для экстремистов, пытающихся оправдать преступления сталинщины против нашего народа.

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Валентин
По справедливости, За период 1926-1939 год ы население СССР выросло со 147 до 171 млн. человек. Прирост составил 24 млн. чел. за 13 лет - по 1,8 млн. в год. Далее - в 1990 году население России составляло 148 млн. чел. В 2012м - 143 млн. Убыль составила 5 млн. чел. Это при том, что в Россию въехало и получило российское гражданство 8 млн. мигрантов. И того - общее снижение численности коренных народов России составило 13 млн. человек за 22 года - по 600 тыс. в год. И кто после этого "преступник" - Сталин или Ельцин с Путиным?
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Барнаулец

Какой позор, людям заняться нечем. Надо уже прекратить плакать по прошлому, а строить свое будущее.

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Валентин
Барнаулец, будущее уже построили! Разрушены почти все фабрики и заводы, построенные при Сталине. Национальные богатства страны прибрала к рукам группа подлецов, семьи и счета которых вывезены за рубеж. Наука , образование и медицина помножены на ноль. Как ты думаешь, какое будущее может быть у такой страны?
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