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Алтайских силовиков подозревают в краже спасжилетов из самолета

Новости
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Руководителя отдела по расследованию особых важных дел по Республике Алтай Виталия Гусева и старшего помощника прокурора Сумера Амургушева подозревают в краже двух спасательных жилетов из самолета, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Как стало известно, инцидент произошел на рейсе Екатеринбург - Горно-Алтайск авиакомпании «Руслайн». После посадки бортпроводники обошли салон и не досчитались двух жилетов. По некоторым данным, после проверки жилеты нашлись у высокопоставленных силовиков.

По словам Гусева и Амургушева, они случайно забрали жилеты с собой. После объяснения в полиции обоих отпустили. Сейчас в отношении них ведется проверка.

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Автор: Политсиб.ру

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