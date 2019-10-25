О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Новосибирских сенаторов исключили из политсовета «Единой России»

Новости
306
0

Новосибирское реготделение «Единой России» на конференции провело ротацию кадров. Из президиума и политсовета исключили 13 человек. В числе отставников два новосибирских сенатора Владимир Городецкий и Владимир Лаптев. Из политсовета вышел вице-губернатор Вячеслав Ярманов. Их места заняли главы сельских районов, депутаты райсоветов, а также глава наукограда Кольцово Николай Красников.

Глава реготделения «ЕР» на Алтае покинул свой пост

Глава реготделения «ЕР» на Алтае покинул свой пост

Новости

На его место поставили сенатора от законодательного органа власти

1092

Среди других известных персон, покинувших орган, вице-мэр Новосибирска по организационной и кадровой работе Геннадий Захаров, министр труда и соцразвития Новосибирской области Ярослав Фролов, депутаты Госдумы РФ Андрей Калинченко и областного заксобрания Николай Похиленко. В политсовет попали секретари «первичек», главы сельских районов и заммэра Новосибирска Олег Клемешов.

Реготделение возглавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По итогам тайного голосования его кандидатуру поддержали 184 человека из 188. Его ближайший преследователь — секретарь местного отделения «ЕР» Дзержинского района, гендиректор ООО «Сибирская компания «Регион», Сергей Капишников получил три голоса. Один бюллетень признали недействительным. Бывший секретарь реготделения Андрей Панферов вошел в политсовет и президиум.

Более десяти глав регионов возглавят реготделения «Единой России»

Более десяти глав регионов возглавят реготделения «Единой России»

Новости

Несмотря на это, глав реготделений сменится еще больше

812

 

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000