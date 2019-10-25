Новосибирских сенаторов исключили из политсовета «Единой России»

Новосибирское реготделение «Единой России» на конференции провело ротацию кадров. Из президиума и политсовета исключили 13 человек. В числе отставников два новосибирских сенатора Владимир Городецкий и Владимир Лаптев. Из политсовета вышел вице-губернатор Вячеслав Ярманов. Их места заняли главы сельских районов, депутаты райсоветов, а также глава наукограда Кольцово Николай Красников.
На его место поставили сенатора от законодательного органа власти
Среди других известных персон, покинувших орган, вице-мэр Новосибирска по организационной и кадровой работе Геннадий Захаров, министр труда и соцразвития Новосибирской области Ярослав Фролов, депутаты Госдумы РФ Андрей Калинченко и областного заксобрания Николай Похиленко. В политсовет попали секретари «первичек», главы сельских районов и заммэра Новосибирска Олег Клемешов.
Реготделение возглавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По итогам тайного голосования его кандидатуру поддержали 184 человека из 188. Его ближайший преследователь — секретарь местного отделения «ЕР» Дзержинского района, гендиректор ООО «Сибирская компания «Регион», Сергей Капишников получил три голоса. Один бюллетень признали недействительным. Бывший секретарь реготделения Андрей Панферов вошел в политсовет и президиум.
Несмотря на это, глав реготделений сменится еще больше