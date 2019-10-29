Восемь пострадавших в резонансном ДТП на Алтае все еще находятся в больнице

Новости 09.11.2019 19:45 294

После страшной аварии с участием иномарки и микроавтобуса на Алтае, ее восемь жертв продолжают оставаться в больнице. Четыре человека лежат в Барнауле, еще четыре — в Алейской ЦРБ. Об этом пишет «КП-Барнаул» со ссылкой на краевой Минздрав.

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Со ссылкой на неподтвержденные источники издание сообщает, что водитель микроавтобуса так и не вышел из комы. В нем ехал ансамбль «Сударушки». Все, кто находится в алейской больнице идут на поправку. Скоро их обещают отпустить домой.

Напомним, крупное ДТП, произошедшее 26 октября на трассе Барнаул-Рубцовск в Топчихинском районе, унесло жизнь восьмерых человек. Лоб в лоб столкнулись минивен Nissan и микроавтобус Fiat Ducato. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести. В Nissan погибли двое мужчин, пожилая женщина и ребенок. Микроавтобус, в который въехал легковой автомобиль, вез группу артистов «Сударушки» на конкурс в Барнаул. Четверо из них погибли.