Владелец «Мария-Ра» купит недвижимость в центре Москвы?

Новости 09.11.2019 19:25 488

Владелец торговой сети «Марии-Ра» Александр Ракшин намерен выкупить комплекс зданий в центре Москвы. Недвижимость выставили на торги, ранее она принадлежала Минэкономики. Объекты находятся на Триумфальной площади, начальная цена на аукционе составляет 3 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

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Общая площадь объектов составляет 29 500 кв. м. Здания расположены на 1-й Брестской и 1-й Тверской-Ямской улицах. Среди конкурентов алтайского бизнесмена значатся структуры столичной мэрии, супруги бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева, а также бенефициара калининградского производителя автомобилей «Автотор» Владимира Щербакова. Они тоже высказали интерес к покупке этой коммерческой недвижимости.

В конце 2018 года стало известно об еще одной крупной сделки семьи Ракшиных в столице. Они купили офисное здание Центрального телеграфа за 2 млрд рублей.