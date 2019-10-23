Алтайских пчел защитят с помощью IT-технологий

Новости 09.11.2019 19:05 239

В Алтайском крае создают IT-сервис для пчеловодов. Программа должна помочь регулировать работу отрасли и заранее сообщать пчеловодам об обработке полей. Напомним, этим летом на Алтае погибло много пчел, после обработки сельхозкультур опасными удобрениями, пишет «АиФ-Алтай».

Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов сообщил, что в регионе уже действует информационная система «РЕСПАК» для сельхозтоваропроизводителей. Там зарегистрировались 2500 аграриев. Сейчас там формируют карты севооборота, особо-охраняемых природных территорий, леса. Скоро туда могут внести данные о размещение стационарных пасек и вносить точки на основе кочевых карт с данными пчеловода. Об этом изданию рассказал Сергей Тастан, председатель правления Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства.

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Это позволит пчеловодам получать оперативную информацию об обработке полей ядохимикатами. На период обработки пчелы могут находиться в резервате — экологическом месте для размещения пасеки, на котором категорически запрещено применение ядов.

Однако не все остались довольны нововведениями. Например, пчеловод Григорий Кудряшов из Красногорского района считает, что IT-сфера поможет только молодежи. Пасечники пожилого возраста не станут ею пользоваться. Кудряшов заявил, что против появления в районе вышек сотовой связи. Он считает, что от них идет излучение, которое ведет к смерти пчел.