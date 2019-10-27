ОНФ передал алтайским властям списки опасных школьных маршрутов

09.11.2019 18:40 203

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) составили список опасных школьных маршрутов в городах Алтайского края: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Заринск и Горняке. Эти сведения они передали местным властям и попросили составить план исправления ситуации для каждого объекта.

По словам представителей ОНФ, им начали поступать сигналы от населения после трагедии в Саратове. Например, барнаульцев особенно беспокоит маршрут через гаражи, погреба и свалки до школы №60 на улице Советской Армии. Всего в краевой столице «фронтовики» насчитали 30 школьных маршрутов.

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«Мы знакомились с паспортами безопасности дорожного движения, которые есть в каждой школе, и выяснили, что многие оформляют этот документ неправильно, - рассказала сопредседатель регштаба ОНФ в Алтайском крае Евгения Гущина. - Тем самым школы могут провоцировать происшествия с участием детей. Поэтому мы призываем оперативно заняться исправлением паспортов, наладить работу с родителями. Они должны убедить детей не срезать дорогу через гаражи, пустыри и другие опасные места, а идти пусть и длинной, но безопасной дорогой».

ОНФ также предложили властям разработать муниципальные программы по благоустройству территорий школ и детских садов. В Алтайском крае есть похожая программа по благоустройству территорий медучреждений.