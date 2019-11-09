Холод и мокрый снег прогнозируют в Алтайском крае в выходные

Новости 09.11.2019 17:25 17

Алтайский центр гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды передает штормовое предпреждение на 9 ноября. Порывы ветра могут достигать 25 - 27 метров в секунду. Регион накроет дождь и мокрый снег, возможен гололед. Ночью температура будет от минус трех до плюс двух градусов. В течение дня может похолодать до минус 4-9 градусов. В Барнауле похолодает до минус 5-7 ниже нуля. Также мокрый снег и гололедица. Ветер северо-западный, 8-13 метров в секунду.

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В воскресенье, 10 ноября, похолодание усилится. По краю может дойти до минус 18 в отдельный районах. Днем 5-10 ниже нуля. Ветер немного стихнет. В Барнауле будет минус 10 ночью и минус 7 днем. Преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер северный, 3-8 м/с.