Директора завода на Алтае подозревают в хищении 800 млн рублей

По версии следствия, в 2013 году руководитель холдинга и входящего в него котельного завода на Алтае, получил кредит в одном из банков по подложным документам. Он занял 828 млн рублей, которые перечили на счет завода. Отдавать их директор не собирался. Затем он вывел эти деньги через счета различных юридических фирм. Это привело к банкротству предприятия.
Злоумышленники действовали по определенной схеме
Мужчину задержали сотрудники ГУ МВД России по Алтайскому краю при участии коллег из Линейного управления МВД России в московском аэропорту Шереметьево. Оттуда его доставили в Барнаул. Суд заключил его под стражу. Бывшему директору предъявили обвинение по ч.4 статьи 159 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД России.
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