Более 100 барнаульцев подписали резолюцию о запрете на застройку зеленых зон

Новости 09.11.2019 14:20 314

В Барнауле прошел митинг в защиту зеленых зон. Более ста человек собрались на площади Свободы. Митинг согласован мэрией. Они держали в руках плакаты с требованием сохранить зеленые насаждения в городе. «Важен каждый цветок, важен каждый уголок», - гласил один из плакатов.

Общественники требовали принять запрет застройку зеленых зон. Для начала нужно провести их учет и составить некий реестр, где будут четко обозначены их границы. В завершении митинга его участники подписали соответствующую революцию. Им удалось собрать более 100 подписей.

Напомним, поводом для протестной активности горожан, стало известие о строительстве гостиницы Radisson в сквере на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной. Позже правительство края отклонило этот вариант. По поручению губернатора Виктора Томенко в Барнауле создана рабочая группа по поиску новых земельных участков для строительства гостиницы. Общественники опасаются, что для стройки могут опять выбрать какой-нибудь сквер.