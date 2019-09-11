Стали известные участки, где Чуйский тракт расширят до четырех полос

Новости 09.11.2019 13:35 114

В ФКУ Упрдор «Алтай» рассказали о трехлетнем плане реконструкции Чуйского тракта. В ближайшие три года до четырех полос расширят один из участков дороги, протяженностью 25 километров. Это сделают на участке трассы Барнаул-Новосибирск в районе Озерок. В перспективе возможно расширение еще на 45 километров.

В районе станции Озерки будут расширять участок со 173 по 183 км. Работы уже ведутся. Срок завершения — 2022 год. Подрядчик — ООО «Барнаульское ДСУ N4». Цена контракта — 2,28 млрд рублей.

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По словам руководителя ФКУ Упрдор «Алтай» Ярослава Долинского, еще 11 километров Чуйского тракта вблизи Новоалтайска планируют начать реконструировать весной 2020 года. На участке с 212 по 223 км. В проекте до 2022 года также предусмотрено расширение со 212 по 216 км под Бийском.

Еще один проект — Тальменский район, после моста через реку Чумыш. Это участок со 135 по 150 км также будет четырехполосным. В 2020 году Росавтодор приступит к разработке проекта.

«Одним из сложных участков на Чуйском тракте — участок в районе Троицкого, где у нас высокие спуско-подъемы, - отметил Ярослав Долинскийю. - Там мы разработали проект капремонта участка «268 км - 271 км», а в 2020-2021 годах планируем начать устройство дополнительных полос на подъем».