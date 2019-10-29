«По наивности думала, что США — прекрасный мир»: Мария Бутина выступила перед алтайскими студентами

Новости 09.11.2019 12:30 143

В Алтайском государственном университете прошла встреча политической активистки Марии Бутиной со студентами. Девушка — сама выпускница АлтГУ по направлению «Политология». Представляя гостью, ректор университета Сергей Бочаров отметил, что у нее есть уникальный и разносторонний опыт, которым она может делиться с молодежью, сообщает пресс-служба вуза.

«Благодарю АлтГУ за приглашение и горжусь, что окончила его с красным дипломом, - начала выступление Бутина. - Несмотря на мою активную общественную деятельность, которая началась еще с первого курса, я никогда не забывала учиться, чего и вам всем желаю. В дальнейшем знания, полученные здесь, вам обязательно пригодятся. Это я особенно почувствовала, когда начала учиться уже в американском университете. Благодарю всех, кто поддержал меня в ситуации, которая, как показала практика, могла произойти с каждым».

Бутина рассказала, как училась в университете США, посоветовала студентам планировать свой день и правильно распоряжаться временем, приходить на пары подготовленными. Ребята интересовались, каково это, учиться в Америке, спрашивали о системе их высшего образования, плюсах и минусах.

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«Мы с Марией Валерьевной поговорили, чтобы у нас прочитать несколько лекций о кибербезопасности – теме, которой она занималась в университете Вашингтона, - отметил ректор АлтГУ Сергей Бочаров. - Она любезно согласилась, тем более, что эта тема будет интересна для многих направлений подготовки студентов».

По словам Бутиной, программа по кибербезопасности в университете Вашингтона не предполагает написание каких-либо кодов, а ориентирована на подготовку политологов и управленцев. Если в алтайском госуниверситете появится такая программа, то Бутина может поучаствовать в ее реализации. Также она рассказала о причинах нашумевшего ареста.

«Я была наивна и уверена, что Америка — прекрасный новый мир, с чистейшей системой правосудия, где осудить тебя за твою национальность не могут. Но как оказалось – могут! Поэтому, пожалуйста, будьте мудры, учитесь на моих ошибках», - посоветовала Мария.На встрече присутствовал журналист из США Джеймс Бэмфорд. Это один из немногих представителей американских СМИ, который защищал Бутину. Сейчас он готовится написать ее биографию. В завершении Бутина поблагодарила за поддержку всех граждан России и сфотографировалась со студентами.

Напомним, уроженку Барнаула Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. 13 декабря в суде столичного округа Колумбия она признала, что вступила в сговор для нанесения вреда США. Суд приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ».