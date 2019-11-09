Почему стоит купить дом в Торревьехе?

Новости 09.11.2019 11:25 82

Покупка недвижимости за рубежом – это популярный способ инвестирования средств, который используют многие россияне. Одна из наиболее популярных стран, где приобретают дома и квартиры, это Испания. Здесь цены стремительно растут. Если у вас сейчас есть возможность приобрести новостройку, то лучше это сделать сразу, так как уже через несколько лет стоимость будет значительно выше. Если вы хотите переехать сюда на постоянное жительство или отдыхать во время отпусков, то можно купить дом в Торревьехе. Это молодой город, где нет опасных районов, расположенный у самого побережья Средиземного моря. Во время отсутствия в стране можно сдавать апартаменты туристам, получая дополнительный доход.

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Поиск подходящего коттеджа или квартиры-студии может занять много времени. Международный брокер напрямую связывают клиентов с проверенными агентствами недвижимости и застройщиками. Можно приобрести вариант как в новом доме, так и на вторичном рынке. Агентство не взимает плату за услуги с клиентов. Это условие зафиксировано в официальном договоре, который заключается со всеми иностранными партнерами.

О чем стоит знать при покупке недвижимости Торревьехе

Торревьеха – молодой город, рынок недвижимости в котором представлен как бюджетными вариантами, так и престижными объектами недвижимости. Цены начинаются от 1 300 евро/м2. Квартиру-студию площадью 25-30 квадратных метров можно купить от 28 000 евро. Цена зависит от планировки, состояния ремонта и расположения. При покупке жилья от 500 тысяч евро можно получить ВНЖ.

Если вы хотите переехать в солнечную Испанию на постоянное жительство, то Торревьеха подходит идеально. Здесь 320 солнечных дней. По экологии этот населенный пункт занимает лидирующее место среди других европейских городов. Из достопримечательностей стоит отметить легендарное розовое озеро. Город становится все более популярным среди туристов, поэтому покупать здесь дома и квартиры можно для последующей сдачи во временную аренду.