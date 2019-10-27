Тарифообразование на вывоз мусора изменят в России

Новости 09.11.2019 10:50 133

В России изменят правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Такие данные указаны в постановлении правительства на официальном портале правовой информации. Из факторов, влияющих на тарифообразование, уберут налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду.

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Изменения также коснутся расчетов затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов. Их определят исходя из максимальных сроков полезного использования, сообщают «РИА Новости». Эти меры помогут снизить экономическую нагрузку на потребителей и повысить качество регулирования, считает замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.

Российском экологическом операторе (РЭО) считают, что новое постановление снизит рентабельность фирм-операторов до четырех процентов. В РЭО считают, что таким образом отрасль теряет инвестиции. Причина — документ не учитывает затраты предприятий на ремонт контейнеров и контроль качества. Эксперты считают, что постановление игнорирует тему раздельного сбора отходов. Без вторичной переработки мусора оператор получит более высокий тариф и не будет заинтересовать в организации раздельного сбора.