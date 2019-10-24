О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Два трупа обнаружили в одной из квартир Барнаула

Новости
166
0

Вечером 8 ноября 2019 года в одной из квартир Индустриального района Барнаула нашли два тела. Обнаружены трупы 62-летнего хозяина жилища и его 37-летней дочери.

Следователь-криминалист рассказал о раскрытии громких преступлений 2019 года

Следователь-криминалист рассказал о раскрытии громких преступлений 2019 года

Новости

В расследовании громких убийств не обошлось без криминалистов

796

Предварительно установлено, что они погибли от колото-резаных ранений в области шеи. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, а также лицо, причастное к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СУ РФ по Алтайскому краю.

Барнаульцы, осужденные за убийство Михаила Седова, подали апелляцию

Барнаульцы, осужденные за убийство Михаила Седова, подали апелляцию

Новости

Теперь делом займется судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске

825

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com

Комментарии (0)

1000