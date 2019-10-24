Два трупа обнаружили в одной из квартир Барнаула

Новости 09.11.2019 9:50 166

Вечером 8 ноября 2019 года в одной из квартир Индустриального района Барнаула нашли два тела. Обнаружены трупы 62-летнего хозяина жилища и его 37-летней дочери.

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Предварительно установлено, что они погибли от колото-резаных ранений в области шеи. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, а также лицо, причастное к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СУ РФ по Алтайскому краю.