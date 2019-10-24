Два трупа обнаружили в одной из квартир Барнаула

Вечером 8 ноября 2019 года в одной из квартир Индустриального района Барнаула нашли два тела. Обнаружены трупы 62-летнего хозяина жилища и его 37-летней дочери.
В расследовании громких убийств не обошлось без криминалистов
Предварительно установлено, что они погибли от колото-резаных ранений в области шеи. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, а также лицо, причастное к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СУ РФ по Алтайскому краю.
Теперь делом займется судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске