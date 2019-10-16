Астрономическая сумма. Сколько потратят на борьбу с терроризмом в Новосибирске?

Новости 08.11.2019 19:25 246

Мэрия Новосибирска приняла программу по профилактике терроризма до 2025 года. За 3 млрд рублей из городского бюджета муниципальные учреждения оснастят средствами защиты от терактов и напечатают специальные брошюры, пишет «Тайга.инфо».

Отмечается, что муниципальная программа по профилактике терроризма и ликвидации его последствий на 2020−2025 годы принята в Новосибирске. Постановление подписал мэр Анатолий Локоть, следует из документов, которые опубликованы на сайте мэрии.

На данную программу потратят 3 млрд рублей. Деньги выделят только из городского бюджета. Уже в 2020 году программа потребует более 500 млн рублей. Перед общественным обсуждением пресс-центр мэрии сообщал, что для ее реализации будет также привлекаться федеральный и областной бюджет.

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В документах говорится, что Новосибирск может стать целью «диверсионно-террористических атак как отечественными, так и зарубежными террористическими центрами» и «террористами-одиночками».

«Ситуация осложняется наличием в городе лиц, выезжавших за границу для участия в деятельности международных террористических организаций, а также большого количества потенциально опасных, критически важных и наиболее уязвимых объектов, к которым относятся объекты управления и жизнеобеспечения города, объекты образования, культуры, спорта и молодежной политики, - зафиксировано в паспорте программы. - По данным правоохранительных органов Российской Федерации угрозы совершения террористических актов в городе Новосибирске продолжают оставаться реальными».

Важно подчеркнуть, что основную часть расходов - более 2,9 млрд рублей - составит оснащение муниципальных объектов техническими средствами защиты от терактов.

Не секрет, что более 18 млн рублей потратят на разработку и печать антитеррористических брошюр и обновление стендов. Также чиновники планируют актуализировать список мест массового скопления людей и провести учения руководителей муниципальных предприятий - это обойдется в 50 тысяч рублей.

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Программа принята в соответствие с федеральным законом «О противодействии терроризму». В 2017 году Центральный районный суд Новосибирска по иску прокуратуры обязал мэрию принять собственную программу противодействия терроризму и экстремизму, сообщала пресс-служба областной прокуратуры. Такая программа на 2018−2020 годы была принята, объем ее финансирования не сообщался.

Для сравнения муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018−2022 годы оценивается в 1,7 млрд рублей. Из них деньги городского бюджета - 218 млн рублей.