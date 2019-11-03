Барнаульские депутаты утвердили дефицитный бюджет

Новости 08.11.2019 19:10 222

8 ноября барнаульские депутаты в первом чтении утвердили бюджет города на 2020 год. Пока расходы в главном финансовом документе превышают доходы на 65 млн рублей, сказано на сайте представительно органа власти.

Прогнозируемые поступления могут составить 12,282 млрд рублей, расходы запланированы в сумме 12,348 млрд рублей. Как пояснил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам БГД Андрей Солодилов, примерно 55% от всех поступлений составляют собственные доходы города. Они складываются из поступлений от рекламы, сделок с муниципальным имуществом, налога на землю и отчислений НДФЛ.

"Мы надеемся, что городской бюджет ко второму чтению увеличится за счет поступлений из федерального и краевого бюджетов. Наша главная задача – искать способы увеличения собственной доходной базы и снижения расходов. В частности, в 2019 году на ремонт объектов инженерной инфраструктуры города было выделено 204 млн рублей. В связи с тем, что администрация Барнаула заключила концессионные соглашения с ресурсоснабжающими организациями, которые берут большую часть расходов на ремонт сетей и оборудования на себя, эта статья расходов будет уменьшаться и к 2022 году составит 89 млн рублей. Сэкономленные таким образом средства будем направлять на решение других острых вопросов", - пояснил Солодилов.

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Между тем еще накануне на заседании комитета по социальной политике БГД депутаты предложили предусмотреть ко второму чтению бюджета выделение средств на строительство раздевалок спортивной школы «Полимер», на ремонт кровли Барнаульской детской школы искусств №1, на приобретение музыкальных инструментов для детских музыкальных школ и др.

Кроме того, председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Надежда Тиньгаева прокомментировала тему, ставшую ключевой на недавних общественных слушаниях по бюджету. Тогда активисты поставили вопрос об увеличении финансирования муниципальной программы «Улучшение жилищных условий молодых семей в Барнауле на 2015-2021 годы».

При обсуждении было отмечено, что в рамках данной программы предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья не относится к расходным обязательствам бюджета города, а является поддержкой молодых семей при получении финансирования из федерального и краевого бюджетов. Исходя из данной формулировки, ждать каких-то кардинальных улучшений семейным барнаульцам в возрасте до 35 лет вряд ли приходится.