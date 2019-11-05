В Барнауле закрыли детскую больницу из-за угрозы обрушения

Здание детской горбольницы № 1 в микрорайоне Восточный в Барнауле имеет высокую степень износа, поэтому было принято решение его закрыть, а нуждающихся в лечении пациентов в другое медицинское учреждение.
Как передают «Вести 22», детей с этого участка теперь принимают в основном здании поликлиники на Строителей, 23а, там выделен отдельный кабинет.
Как сообщил главврач Александр Данилов, двухэтажный корпус, в котором находилось поликлиническое отделение посёлка Восточного, признан аварийным, в нём опасно и пациентам, и врачам.
Поликлиника при Детской городской больнице № 1 в барнаульском микрорайоне Восточный признана аварийной
«Отделение располагалось в очень старом здании, 1959 года постройки. В нём появились трещины, просел грунт. Мы получили техническое заключение, где сказано, что здание аварийное и в нём нельзя оказывать медицинскую помощь. Есть опасность обвала перекрытий. Приём участкового врача мы перевели в наше основное здание», - прокомментировал Данилов.
Он добавил, что на данный момент претензий от больных нет, наоборот, теперь в одном месте пациенты могут посетить узких специалистов, пройти обследование на диагностическом оборудовании.
Известно, в посёлке Восточном более 1400 детей. Уточняется, что их будут принимать в основном здании поликлиники на проспекте Строителей до тех пор, пока в Восточном не построят новое здание. Сделать это обещают в максимально короткий срок.
«Уже выделен земельный участок под строительство новой амбулатории, сейчас проходят необходимые согласования. Срок сдачи – 2020 год. Там будет модульная постройка, модули поступают уже готовые, они даже окрашены внутри, их нужно просто собрать. Земля, которую закрепляют за нами, находится прямо в центре посёлка Восточный, будет хорошая шаговая и транспортная доступность», - резюмировал Данилов.