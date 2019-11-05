В Барнауле закрыли детскую больницу из-за угрозы обрушения

Новости 08.11.2019 17:10 380

Здание детской горбольницы № 1 в микрорайоне Восточный в Барнауле имеет высокую степень износа, поэтому было принято решение его закрыть, а нуждающихся в лечении пациентов в другое медицинское учреждение.

Как передают «Вести 22», детей с этого участка теперь принимают в основном здании поликлиники на Строителей, 23а, там выделен отдельный кабинет.

Как сообщил главврач Александр Данилов, двухэтажный корпус, в котором находилось поликлиническое отделение посёлка Восточного, признан аварийным, в нём опасно и пациентам, и врачам.

Здравоохранение по-алтайски: поликлиники строят, но не для всех Новости 05.11.2019 17:20 Поликлиника при Детской городской больнице № 1 в барнаульском микрорайоне Восточный признана аварийной 808

«Отделение располагалось в очень старом здании, 1959 года постройки. В нём появились трещины, просел грунт. Мы получили техническое заключение, где сказано, что здание аварийное и в нём нельзя оказывать медицинскую помощь. Есть опасность обвала перекрытий. Приём участкового врача мы перевели в наше основное здание», - прокомментировал Данилов.

Он добавил, что на данный момент претензий от больных нет, наоборот, теперь в одном месте пациенты могут посетить узких специалистов, пройти обследование на диагностическом оборудовании.

Известно, в посёлке Восточном более 1400 детей. Уточняется, что их будут принимать в основном здании поликлиники на проспекте Строителей до тех пор, пока в Восточном не построят новое здание. Сделать это обещают в максимально короткий срок.