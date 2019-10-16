Росстат: на Алтае со здоровым образом жизни все очень плохо

Республика Алтай вошла в десятку худших российских регионов по количеству людей, придерживающихся здорового образа жизни, согласно опубликованному РБК рейтингу. Всего, по данным Росстата, в России ЗОЖ придерживаются около 12% населения.
Критерии определения граждан, ведущих ЗОЖ, утверждены Росстатом в начале года и, по мнению экспертов, имеют некоторые изъяны. В частности, обращает на себя внимание такой пункт, как потребление свежих овощей и фруктов в количестве не менее чем 400 г в сутки. Жителям Алтая такая диета зачастую попросту не по карману, поэтому данное условие может сильно искажать реальное положение дел.
Среди прочих факторов, присущих гражданам, ведущим ЗОЖ, перечисляются также отсутствие курения, адекватная физическая активность (10 минут интенсивной или 20 минут умеренной нагрузки ежедневно), умеренное потребление соли и алкоголя.
К методике определения самых здоровых регионов тоже возникают вопросы. Так, РБК отмечает, что данные о приверженности жителей тех или иных регионов к ЗОЖ не коррелируют с данными Росстата о доле людей возраста 70+ в них.
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