Росстат: на Алтае со здоровым образом жизни все очень плохо

Новости 08.11.2019 16:50 372

Республика Алтай вошла в десятку худших российских регионов по количеству людей, придерживающихся здорового образа жизни, согласно опубликованному РБК рейтингу. Всего, по данным Росстата, в России ЗОЖ придерживаются около 12% населения.

Критерии определения граждан, ведущих ЗОЖ, утверждены Росстатом в начале года и, по мнению экспертов, имеют некоторые изъяны. В частности, обращает на себя внимание такой пункт, как потребление свежих овощей и фруктов в количестве не менее чем 400 г в сутки. Жителям Алтая такая диета зачастую попросту не по карману, поэтому данное условие может сильно искажать реальное положение дел.

Среди прочих факторов, присущих гражданам, ведущим ЗОЖ, перечисляются также отсутствие курения, адекватная физическая активность (10 минут интенсивной или 20 минут умеренной нагрузки ежедневно), умеренное потребление соли и алкоголя.

Согласно критериям ведомства, для практикующих ЗОЖ мужчин допустим прием 24 грамм спирта ежедневно (это бутылка пива, стакан вина или стопка водки). Для женщин этот показатель снижен вдвое.

К методике определения самых здоровых регионов тоже возникают вопросы. Так, РБК отмечает, что данные о приверженности жителей тех или иных регионов к ЗОЖ не коррелируют с данными Росстата о доле людей возраста 70+ в них.

Опрос проводился в августе 2019 года в 60 тысяч домохозяйств. В нем приняли участие более 131 тысячи человек, из них 56% — женщины и 44% — мужчины. Подсчет строился на территориальной выборке многоцелевого назначения по итогам переписи населения 2010 года по всей территории России. Пропорционально численности населения определялось количество участников по каждому региону.