Бюджет, мусор, дороги и уголь обсудили эсеры с депутатами Шипуновского района

Новости 08.11.2019 16:20 298

В четверг, 7 ноября секретарь бюро совета реготделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае Анна Коваленко, руководитель фракции СР в АКЗС Александр Молотов и глава сельсовета Первомайского района Олег Боронин провели встречу с депутатами Шипуновского района.

В мероприятии приняли участие районные депутаты и депутаты представительных органов сельсоветов. Собравшиеся обсудили проблемы реализации полномочий муниципальных депутатов, контроля над муниципальным бюджетным процессом со стороны депутатского корпуса, «мусорной реформы», обеспечения населения льготной древесиной, качества угля в котельных Шипуновского района, дорожной деятельности и первичных мер пожарной безопасности.

Первым вопросом рассмотрели реализацию «мусорных» правил в Шипуновском районе. Регоператор приступил к своим обязанностям в марте текущего года, но многие вопросы с ним до сих пор не разрешены. Где площадки для контейнеров и за чей счет они должны оборудоваться? Почему не вывозится мусор? За что платить, если у меня нет мусора? Что делать со строительным и крупногабаритным мусором?

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Олег Боронин попытался дать инструктаж однопартийцам по всем поднятым темам. Он отметил, что сельсоветы за мусорную реформу не отвечают. Налаживать работу с мусором должны районные власти. Еще одна проблема заключается в несвоевременной разработке схемы размещения контейнерных площадок, которая по его словам, должна была быть создана до того, как регоператор начнет работу. Происходящее сейчас вызывает недовольство граждан. Что касается жалоб на отсутствие мусора, Боронин попросил не лукавить.

«Мусор есть. Все разговоры о том, что его нет, его сжигают полностью – это обман. Вопрос к нормативу накопления. Есть уверенность в том, что он завышен», – отметил эсер.

Шипуновские депутаты, со своей стороны, выступили с предложением организовать сбор пластиковой и стеклянной тары, возможно, в крупных торговых сетях, как это практикуется во многих цивилизованных странах. Идею озвучил депутат Шипуновского райсовета Сергей Мехин.

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Также депутаты задали вопрос о своих полномочиях.

«Доходит до абсурда, – жалуются народные избранники. – Глава нас уверяет, что мы соседей на улице разнимать можем, и никаких других полномочий у нас нет».

Анна Коваленко посоветовала депутатам быть грамотнее и настойчивей в своей депутатской работе. Она рассказала всем, какие вопросы положено решать по статусу депутата, в рамках принятых норм закона. Также Коваленко посоветовала быть смелее, не бояться задавать вопросы, запрашивать документы, учиться правильно их читать.

«А еще лучше пишите письменные запросы, бумага все стерпит», – отметила руководитель аппарата. Ведь именно от работы депутатов на местах очень много зависит. Именно их вовремя «засунутый нос» в тот или иной вопрос позволит предотвратить коррупционные, неэффективные растраты бюджетных средств».

По словам зампредседателя бюджетного комитета АКЗС Александра Молотова, вопрос контроля за исполнением бюджета сейчас действительно проблемный. Данная функция, которую возложили на депутатский корпус, на местах не работает.

«Тем не менее, эффективность и целесообразность расходования средств бюджета – это самый главный вопрос. И приятно, что со следующего года на местах появятся контрольно-счетные органы, которые, наконец, дадут возможность увидеть истинную картину, а не протараторенные на слух цифры финансистами местной администрации», - сказал руководитель фракции.

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Он также обратил внимание на необходимость выхода с различными инициативами. В частности, был приведен пример с вопросом о компенсациях на питание в школах. С этой проблемой муниципалитеты должны выходить на уровень краевых властей, которые готовы дать субвенцию.

Проблема качества угля, который поставляют котельным, не осталась без внимания. Ее обсудил сдепутатами Олег Боронин.

Помимо всего прочего, депутаты подняли вопросы о проблемах выделения строительного леса по программе: маленькая квота, большая очередь, трудности с получением. Проблемы качества, или точнее сказать, отсутствия, межпоселенческих дорог. Эти трудности договорились решить сбором подписей, оформления коллективной жалобы с дальнейшим обращением в прокуратуру.

Александр Молотов заверил, что обсудит этот вопрос с министром транспорта Алтайского края. Разговор в Шипуново получился очень уместным и продуктивным, отметили и гости, и хозяева.

«Депутаты в районе активные и погруженные в проблематику местного самоуправления, – подчеркнул Александр Молотов. – Будем совместно продолжать работать и решать имеющиеся проблемы».