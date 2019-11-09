Алтайские специалисты нашли мед с повышенным содержанием антибиотиков

Новости 08.11.2019 17:45 169

В период с 21 октября по 25 октября 2019 года специалистами сектора радиологических исследований была выявлена одна проба меда с повышенным содержанием антибиотиков тетрациклиновой группы.

Натуральность - основное достоинство меда, выгодно отличающее его от других пищевых продуктов. В него ничего не добавляют и из него ничего не изымают, кроме механических примесей. Технологические операции, разрешенные для натурального меда, - это фильтрация и подогрев в режимах, существенно не понижающих активность ферментов.

Однако в результате деятельности человека в мед, еще до извлечения из сотов, попадают посторонние вещества. Ухудшение экологической обстановки приводит к загрязнению меда тяжелыми металлами и радионуклидами. Применение пестицидов и химических удобрений в сельском хозяйстве влечет за собой присутствие их активных веществ в продукте. Лечение пчел ветеринарными лекарственными препаратами вызывает появление их остаточных количеств в меде.

Тетрациклин - самый дешевый и один из самых опасных антибиотиков, обладающий широким спектром действия. Кроме того тетрациклины являются стимуляторами численности пчелиных семей. При нарушении режима профилактики и лечения инфекционных болезней пчел остатки препаратов тетрациклиновой группы могут попадать в мед и продукты пчеловодства. Потребление человеком продуктов, содержащих остаточные количества тетрациклинов, угнетает микрофлору кишечника, нарушает работу ЖКТ в целом. Особенно чувствительны к препаратам тетрациклиновой группы беременные, дети раннего возраста и лица, страдающие болезнями печени и почек.