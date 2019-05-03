Как алтайские центры реабилитации наживаются на наркоманах и алкоголиках

Новости 08.11.2019 14:46 202

Свобода от наркотиков и алкоголя – бесплатно, а главное анонимно. Барнаул оклеен объявлениями, в которых предлагают помочь избавиться от зависимостей. Избавляют ли такие организации от зависимости?

О том, с чем они могут столкнуться за высоким заборам закрытого от посторонних глаз учреждения, «МК на Алтае» рассказала бывшая пациентка одного из негосударственных центров.

Женщина рассказала, как произошло знакомство с реабилитационным центром. «В начале 2000-х годов я плотно подсела на наркотики. Долгое время мне удавалось скрывать зависимость от родителей, но когда они поняли, забили тревогу. Меня таскали по наркологам, знахаркам, несколько раз закрывали в стационар», - комментирует женщина.

По ее словам, изоляция ей помогала, но ненадолго. Через некоторое время ее мама узнала о реабилитационном центре.

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«Признаюсь, не очень верила, что мне там смогут помочь. Ведь уже было так много попыток бросить, но согласилась на уговоры родственников хотя бы попробовать. В итоге пробыла там пять месяцев и это стало моим спасением. Оттуда я вышла совершенно другим человеком, с кучей планов, желанием помогать тем, кто находится в наркотическом аду. И все это благодаря реабилитационной программе, работе с психологом, поддержке тех, кто смог побороть зависимость», - вспоминает источник редакции.

Она также обратила внимание, что в стойкой ремиссии она была шесть лет. За это время строилась на работу, вышла замуж, родила двух замечательных деток. Пол года назад произошел срыв и снова понадобилась помощь реабилитационного центра.

«Так и оказалась там вновь. Но то, что увидела на этот раз меня, мягко сказать, шокировало. И дело даже не в условиях проживания, в данном случае это не столь важно, а в отношении к пациентам, которых, по сути, там и за людей не считают. Оскорбление, издевательство, даже побои - стали нормой. Причем беззаконие творят консультанты центра, то есть те, кто еще сам недавно был в зависимости. Ни о какой реабилитации, как это было раньше, и говорить не приходится. Программа «12 шагов», которая, на мой взгляд, может творить чудеса, исковеркана и искажена», - считает женщина.

По ее мнению, суть в том, что для людей - это теперь просто бизнес, способ заработать денег: «Однажды, я поинтересовалась у руководителя одного из центров, почему срок пребывания увеличили с полугода до года? Он честно сказал, что ему проще держать человека год, чем расклеивать объявления и искать новых клиентов».

Со слов источника, если ты попал в центр, уйти, так просто не сможешь. Даже позвонить дают в исключительных случаях, а письма проходят жесткую цензуру. Если родители платят исправно, до конца срока пребывания, на волю не выбраться. При этом по бумагам все добровольно, с согласия пациента.

Однако на Алтае есть центры, куда можно отдать на реабилитацию со спокойной душой. К сожалению, их единицы.