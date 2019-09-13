Рыба, мука и сигареты: как и на что росли цены на Алтае в течение года

Новости 08.11.2019 15:15 692

Свежие данные об инфляции в регионе опубликовал Алтайкрайстат. «Политсибру» сравнил цены на основные продукты питания, услуги и хозтовары, зафиксированные 5 ноября текущего года, с ценами, актуальными на 24 декабря 2018-го.

За неполный год цены на большинство товаров, естественно, выросли. Снижение стоимости продемонстрировали лишь овощи (это обусловлено сезонным фактором – совсем недавно завершился сбор урожая) и несколько других позиций. При этом, по данным Алтайкрайстата, в сентябре общая инфляция в регионе составляла 2,5%. За девять месяцев цены на продукты питания выросли на 1,5%, непродовольственные товары подорожали на 2,3%, а стоимость услуг выросла на 4,2%.

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Подешевели

Так, значительно упала цена на сахар-песок, снизившись почти вдвое – на 48,3% (31 рубль за кг против 46). На 10,8% подешевели куриные яйца – их цена снизилась с 55 до 50 рублей за десяток. Овощи (картофель, капуста, морковь, помидоры) подешевели на 15-25%, лишь лук сбавил в цене всего 8,5%. Зато стоимость огурцов снизилась вдвое – со 145 до 71 рубля за кг.

Из коммунальных услуг подешевели: водоотведение – на 10% (с 21 до 19 рублей за куб. м), и и холодное водоснабжение - на 1%. В сегменте непродовольственных товаров также 1% стоимости потеряло дизельное топливо (-50 копеек за литр) . Остальные товары продолжают расти в цене.

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Подорожали

Абсолютным рекордсменом стала гречка, подорожавшая почти в полтора раза – на 48,9%. Ее стоимость подскочила с 28 до 42 рублей за кг.

Значительно выросли цены на пшено (+22,6%) – с 54 до 66 рублей за кг, мороженную рыбу (+19,6%) – со 136 до 163 рублей за кг, творог (+18,7%) – с 306 до 360 рублей за кг, баранину (+13,4%) – с 327 до 371 рубля за кг, пшеничную муку (+11,9%) – с 24 до 27 рублей за кг, сигареты (+10,2%) – с 85 до 93 рублей за пачку, черный чай (+8,1%) – с 600 до 650 рублей за кг.

Существенно увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте. Поездки в трамваях стали дороже на 19,1%, троллейбусах – на 18,9% (22 рубля против 18). Проезд в автобусе подорожал на 15,7% (22 рубля против 19).

Примерно на 7% выросли цены на полукопченую колбасу, сливочное масло, молоко, конфеты, печенье, хлеб, соль, рис, вермишель и туалетное мыло. 5% и менее прибавили: водка, курица, растительное масло, сыр, макароны, а также бензин, отопление и горячее водоснабжение.