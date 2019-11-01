Почему смещение главы Каменского района оказалось незаконным?

Новости 08.11.2019 12:45 436

7 ноября в Каменском городском суде прошло заседание по рассмотрению иска Евгении Гордиенко о незаконности решения райсобрания депутатов (РСД), которые лишили ее полномочий главы. Властные обязанности, напомним, народные избранники возложили на Алексея Жихаренко, заместителя главы районной администрации.

Основные доводы истца заключались в следующем. Согласно регламенту РСД, принятие решений методом опроса вне сессии допускается в исключительных случаях. Как либо обосновать исключительную необходимость провести опрос об “импичменте”, не дожидаясь очередной сессии, представители ответчика не смогли. Также вызвал ряд вопросов тот факт, что подпись на решении депутатов поставил Иван Панченко, зампред РСД, а не Виктор Кашицин – председатель районного Собрания депутатов, пишут "Каменские известия".

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Рассмотрев доводы обеих сторон, судья Ольга Хрипунова приняла решение удовлетворить иск. Таким образом, Евгения Гордиенко остается при исполнении обязанностей главы района. Сторона ответчика имеет право обжаловать данное решение в установленном законом порядке.

Напомним, что депутаты районного собрания путем опросного голосования инициировали вопрос о доверии действующей исполнительной власти в лице Гордиенко, выдвинув ей ряд сформулированных обвинений. С 28 октября в должность и.о. главы Каменского района вступил Алексей Жихаренко. Однако в кресле и.о. главы второму заместителю удалось провести лишь день. Евгения Гордиенко подала иск в суд о признании незаконными действий народных избранников. В качестве обеспечительных мер на время судебных разбирательств исполнение решения депутатов судом приостановлено и Гордиенко снова заняла свой пост.