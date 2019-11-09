В Новый год с подарками от Россельхозбанка

Новости 08.11.2019 19:50 190

Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» расширил ассортимент монет из серебра 999.9/1000 пробы. Монеты выполнены в самом высоком качестве чеканки и отличаются высоким уровнем художественного оформления. Каждая монета вложена в футляр и имеет сертификат подлинности.

В офисах Банка уже доступны к продаже монеты с символом грядущего Года:

Год крысы - отражение крысы -20 (Токелау);

С Новым годом!-19 (Happy New Year) Республика Камерун;

С Новым годом-19 Республика Гана (Happy New Year) Год выпуска 2019;

Год Крысы-20 Канада (Year of the Rat);

Год Мыши-20 Австралия (Year of the Mouse).

Изделия могут стать достойным подарком на предстоящих новогодних праздниках, в дни рождений и как корпоративный презент.

«Спрос на монеты постоянно растет, поэтому их ассортимент расширяется. Сегодня в филиале представлено 167 наименований. Это не только прекрасный подарок к празднику для родных, друзей или партнеров, но и надежная инвестиция. Например, только в октябре Алтайским филиалом РСХБ было продано 722 золотые инвестиционные монеты с изображением Георгия Победоносца номиналом 50 рублей. Отличное инвестиционное вложение на будущее», - отметил заместитель директора Алтайского филиала Борис Бабаев.

Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгметаллов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону: 8 (3852) 53-89-44.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков