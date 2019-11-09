В Новый год с подарками от Россельхозбанка

Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» расширил ассортимент монет из серебра 999.9/1000 пробы. Монеты выполнены в самом высоком качестве чеканки и отличаются высоким уровнем художественного оформления. Каждая монета вложена в футляр и имеет сертификат подлинности.
В офисах Банка уже доступны к продаже монеты с символом грядущего Года:
Год крысы - отражение крысы -20 (Токелау);
С Новым годом!-19 (Happy New Year) Республика Камерун;
С Новым годом-19 Республика Гана (Happy New Year) Год выпуска 2019;
Год Крысы-20 Канада (Year of the Rat);
Год Мыши-20 Австралия (Year of the Mouse).
Изделия могут стать достойным подарком на предстоящих новогодних праздниках, в дни рождений и как корпоративный презент.
«Спрос на монеты постоянно растет, поэтому их ассортимент расширяется. Сегодня в филиале представлено 167 наименований. Это не только прекрасный подарок к празднику для родных, друзей или партнеров, но и надежная инвестиция. Например, только в октябре Алтайским филиалом РСХБ было продано 722 золотые инвестиционные монеты с изображением Георгия Победоносца номиналом 50 рублей. Отличное инвестиционное вложение на будущее», - отметил заместитель директора Алтайского филиала Борис Бабаев.
Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгметаллов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону: 8 (3852) 53-89-44.