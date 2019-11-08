Правовая коллизия. «Алтайлес» прокомментировал ситуацию с иском Минприроды

Новости 08.11.2019 11:35 1522

В ЛКХ «Алтайлес» уверены, что разногласие с министерством природы Алтайского края возникло на почве правовой коллизии. Об этом представители предприятия рассказали «Политсибру».

На вопрос об исковых требованиях регионального Минприроды требующего аннулировать договора аренды у компании «Каменский ЛДК», входящей в холдинг «Алтайлес», на предприятии сообщили, что в течение трех лет Минприроды и экологии Алтайского края одобряло все действия, связанные с указанными реорганизациями.

«Они были вызваны оптимизацией внутри холдинга, связанной с поставкой древесины на ЛДК. В начале 2019 года Минприроды края обжаловало передачу прав и обязанностей по договорам аренды. Вероятно, это сделано по аналогии с судебной практикой в других субъектах России. На сегодняшний день из четырех дел апелляцией рассмотрено только три. Речь идет о площади 76,3 тысяч гектаров, а не 500 тысячах, как сообщалось ранее», - пояснили в «Алтайлес».

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Рассмотрение четвёртого дела назначено на 22 ноября. По трем решениям идет обжалование в суде кассационной инстанции. Точка в этом вопросе не поставлена. В холдинге обращают внимание на противоречие в решениях разных инстанций, которые диаметрально противоположны в своих выводах.

«Окончательное решение будет за кассационной инстанцией, либо Верховным судом. Подчеркнем, что указанный инвестпроект реализован, все критерии соблюдены. Каменский ЛДК стабильно работает на протяжении 10 лет, занимаясь охраной и защитой лесов от пожаров, лесовосстановлением, заготовкой и переработкой древесины. На предприятии официально трудоустроено более 500 человек, выплачиваются стабильная заработная плата и налоги во все уровни бюджетов России», - подытожили на предприятии.

Напомним, что Минприроды края требует признать сделки перенайма лесных участков «Каменского ЛДК» подконтрольным предприятиям ничтожными «ввиду отсутствия согласия арендодателя» на их заключение. Суд первой инстанции иски Минприроды отклонил, однако позднее они были обжалованы в пользу министерства. Разбирательства в суде продолжаются.