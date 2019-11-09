Работы алтайских пейзажистов представили МТС и Третьяковская галерея

Новости 08.11.2019 15:50 149

Крупнейший в стране сотовый оператор МТС и Третьяковская галерея объявили об открытии специальной экспозиции в рамках благотворительного проекта «Поколение М», в котором принимали участие юные пейзажисты из Алтайского края, сообщили в пресс-службе МТС.

В компании отметили, что ребята из нашего региона активно принимают участие в различных направлениях проекта и уже дважды становились призерами в изобразительных конкурсах «Поколения М».

Специальная экспозиция будет работать в здании Новой Третьяковки в течение месяца параллельно с выставкой Василия Поленова. Произведения этого выдающегося пейзажиста вдохновили школьников на создание собственных работ.

В течение учебного года на сайте благотворительного проекта МТС «Поколение М» - pokolenie.mts.ru - дети от 11 до 18 лет из всех регионов России бесплатно учились изобразительному искусству у педагогов Третьяковской галереи с помощью видео мастер-классов и создавали свои пейзажные работы для участия в большом творческом соревновании. Из тысяч направленных на конкурс изображений специалисты музея выбрали 19 лучших работ. Победителями стали ребята разных возрастов из 16 населенных пунктов России: от столицы до небольших городов.

Как уточнила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, уже третий год совместно с МТС реализуется благотворительный проект «Поколение М». Опыт подтверждает, что цифровые инструменты позволяют не только сделать образовательные программы доступными даже в самых удаленных регионах России, но и вовлечь молодую аудиторию, которая особенно живо реагирует на то, что происходит в Сети.

«Каждый год мы получаем все больший отклик от участников и видим среди них авторов с высоким потенциалом. Надеемся, что для ребят-победителей проект станет мощным стимулом для дальнейшего развития и поможет в будущем на их творческом пути», - рассказала Трегулова.

МТС и Третьяковская галерея совместно работают в направлении творческого развития детей и подростков в регионах России в рамках заключенного в 2017 году соглашения о сотрудничестве. Пейзажная экспозиция «Поколения М» стала вторым из реализованным проектов. Первым выставочным проектом стала экспозиция «Авангардист Поколения М», которая была открыта в 2018 году и продемонстрировала работы 20 юных художников России.

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации