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На Алтае спортзал закрыли из-за превышения содержания радона в 10 раз

Новости
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Спортивный зал школы в селе Озеро-Куреево Турочакского района в Республике Алтай приостановил свою деятельность на 90 суток. Такое решение было принято судом из-за превышения содержания радона в воздухе спортзала в 10 раз, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

«При нормативе в 200 Бк/м3, уровень радона в спортивном зале составил 2180 Бк/м3, что создает  реальную угрозу здоровью школьников», - говорится в пресс-релизе.

По итогам проверки Роспотребнадзором принято решение о временной приостановке работы спортивного зала и передаче материалов в суд.

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Суд     постановил «приостановить деятельность спортивного зала образовательного учреждения на срок 90 суток». Период приостановки начал действовать с  25 октября текущего года.

Администрацией образовательного учреждения принимаются меры по организации противорадоновой защиты спортивного зала.

Радон - природный радиоактивный газ без вкуса и запаха, появляется в недрах Земли в результате радиоактивного распада урана, присутствующего в больших или меньших количествах во всех почвах, горных и вулканических породах. Газ стремится в воздух, где разбавляется другими газами и скапливается в подвалах, на первых этажах зданий. Республика Алтай относится к потенциально радоноопасному региону, где происходит облучение населения этим газом.
Этот газ опасен для человека при накоплении, например, в плохо проветриваемых и плохо вентилируемых помещениях, в которые газ поступает из почвы, из скважины, питающей водой дом.
Максимальное облучение от природных источников - до 94% - человек получает внутри здания на радоноопасном участке и без установки противорадоновой защиты. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), радон является второй по значимости причиной развития рака легких во многих странах. В зависимости от среднего уровня объемной активности радона в воздухе помещений он вызывает от 3 до 14% всех случаев рака легких человека.

Автор: Политсиб.ру

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