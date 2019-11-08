Краевое Минприроды намерено изъять у «Алтайлеса» треть арендуемых земель

Новости 08.11.2019 10:45 4224

Компания «Каменский ЛДК», входящая в холдинг «Алтайлес», может лишиться договоров аренды лесных участков, общей площадью около 500 тысяч гектаров. С таким требованием выступает министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, пишет «Интерфакс-Сибирь».

Лесные территории были переданы в арендное пользование предприятию в 2011-2012 годах для реализации проекта «Создание площадки лесопиления в городе Камень-на-Оби», включенного Минпромторгом России в перечень приоритетных.

Как сказано в картотеке арбитражных дел, ЛДК под реализацию проекта получил в аренду на «на безаукционной основе и с 50% ставкой при уплате арендной платы» 568,2 тысяч гектаров лесов в 21 районе края на срок 49 лет. На сегодняшний день это одна треть от общего числа (1,43 млн гектаров), арендуемых лесных угодий, следует из данных сайта «Алтайлес». В общем объеме лесной фонд Алтайского края составляет 4,4 млн гектаров.

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Все началось в начале 2016 года, когда Минпромторг издал нормативный акт о завершении реализации инвестпроекта (проектная мощность переработки - 240 тысяч куб. м древесины в год). После этого учредители «Каменского ЛДК» до конца того же года провели несколько реорганизаций компании. Из нее выли выделены ООО «Экспресс ЛК», «Альянс ЛК», «Инвест ЛК» и «Крона лес» с одновременным их присоединением к ООО «Содружество», «Салаир», «Ребрихинский лесхоз» и «Алеусский лес» (все кроме «Салаира» входят в холдинг «Алтайлес»).

В итоге выделенные из ЛДК фирмы получили права и обязанности по заключенным договорам аренды на эти 500 тысяч гектаров. «Содружество», «Салаир», «Ребрихинский лесхоз» и «Алеусский лес» обращались в Минприроды края с письмами о правопреемстве и о необходимости внесения информации о них как об арендаторах данных участков. В итоге с ними были заключены дополнительные соглашения. Кроме того, Минприроды выдавало согласия на последующую передачу этих участков в аренду другим компаниям.

Спустя некоторое время, в ноябре 2018 года, региональное Минприроды направило «Каменскому ЛДК» письмо о том, что совершенные сделки перенайма лесных участков являются ничтожными «ввиду отсутствия согласия арендодателя» на их заключение и предлагало «устранить допущенные нарушения путем расторжения указанных договоров аренды в срок до 26 ноября 2018 года».

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Письмо с данными требованиями было направлено инвестору сразу после разгоревшегося в октябре 2018 года скандала, когда на телеканале «Россия 24» вышел сюжет о незаконных рубках реликтового бора в Алтайском крае.

В начале 2019 года краевое Минприроды подало четыре иска в Арбитражный суд Алтайского края. Их суть заключалась в признании сделки перенайма лесных участков в процессе реорганизации «Каменского ЛДК» ничтожными. Ведомство требовало вернуть участки ЛДК и расторгнуть между министерством и ЛДК договоры аренды. По всем пунктам иска им было отказано.

После этого Минприроды оспорило дела в Седьмом арбитражном апелляционном суде, который в сентябре текущего года отменил все четыре решения первой инстанции, признал сделки перенайма ничтожными, обязал вернуть участки «Каменскому ЛДК» и расторгнуть договоры аренды между ЛДК и министерством.

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Суд апелляции принял сторону истца и признал, что «осуществляя сложную процедуру реорганизации (выделение с последующим присоединением), стороны преследовали единственную цель - без согласования с арендодателем (Минприроды края) и без соблюдения публичных процедур безвозмездно передать лесной участок юридическому лицу, не связанному с приоритетным инвестиционным проектом».

Помимо этого, суд пояснил, что передача лесных участков, предоставленных инвестору для реализации проекта, недопустима.

Сейчас ЛДК оспаривает данное решение в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа. Очередные заседания состоятся с 21 ноября по 3 декабря. Площадка лесопиления в Камне-на-Оби пока что единственный действующий проект ООО «Каменский ЛДК».

За комментариями «Политсибру» уже обратился в «Алтайлес». В ближайшее время будет предоставлен ответ.