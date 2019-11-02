Всем миром: чиновники и депутаты поищут новое место для отеля Radisson в Барнауле

По поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Барнауле создана рабочая группа по поиску новых земельных участков для строительства гостиницы Radisson, передает пресс-служба мэрии.
Ранее, 2 ноября, состоялась встреча руководителей города, края и компании-инвестора. На ней администрации Барнаула была поставлена задача до конца года совместно с инвестором рассмотреть более подходящие участки для реализации проекта с учетом градостроительного плана и законных прав жителей. Предыдущий вариант - в сквере на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной - был отклонен.
В состав рабочей группы вошли замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Дмитрий Аристов, председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству Дмитрий Русанов, руководитель региональной инспекции по контролю в области градостроительной деятельности - главный архитектор края Виктор Четошников, председатель правления Алтайской организации Союза архитекторов России Петр Анисифоров, начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, депутат Барнаульской гордумы Ксения Белоусова, первый замгендиректора компании «ПремиумСтрой-Алтай» Иван Лужаев (представитель инвестора).
Менять статус можно только с учетом мнения барнаульцев
Корреспондент «Политсибру» дозвонился до Ксении Белоусовой, однако никакой конкретики она сообщить оказалась не в состоянии. По ее словам, совещаний по данному вопросу еще не проводилось, как и не существует утвержденного графика.
Пока нет понимания, сколько всего участков отберет комиссия, место их расположения (будет ли это только центр города), сроки предоставления новых вариантов инвестору и окончательного решения последнего.
Между тем обращает на себя внимание, что в перечне из 8 фамилий не оказалось представителей общественности. Присутствие хотя бы одного гражданского активиста могло бы в разы повысить уровень доверия к новому этапу переговоров между властями и инвестором. В противном случае не исключено, что согласованный участок вновь будет находиться на территории какой-либо зеленой зоны, о чем горожане могут узнать только постфактум. При таком развитии событий сценарий с митингами и выступлениями барнаульцев, защищающих скверы от застройки, может повториться.
Сквер на площади Сахарова пока останется нетронутым, однако от планов строительства отеля компания-инвестор не отказалась
Барнаульский общественник Юрий Красильников рассказал «Политсибру», что решение не включать общественников в состав рабочей группы лично его никак не беспокоит. По словам активиста, в любом случае на последующее решение общественность, так или иначе, отреагирует.
«Там собираются эксперты, а представители общественности могут только согласиться с ними или нет. Неплохой идеей было бы создать опрос на сайте городской администрации и вариантами площадки для отеля», - сказал Красильников.
Он уточнил, что в совет можно было бы включить представителя от СМИ. Однако конкретной кандидатуры у Красильникова не нашлось, "главное чтобы представитель прессы пользовался доверием граждан", - резюмировал собеседник.
В случае отрицательного ответа горожане готовы к акциям протеста
Еще один представитель общественности Татьяна Труфанова, которая ранее провела серию одиночных пикетов в защиту сквера, объяснила, что смысл формирования рабочей группы ей не ясен. По словам Труфановой, такая мера выглядит как имитация деятельности.
«Сейчас необходимо другое. Рабочая группа вместе с представителями общественности должна заняться инвентаризацией зеленых зон, с четкими границами. В Барнауле, по сравнению с городами других регионов, ситуация очень запущена. В первой половине 2020 году мы планируем разрешить спорные вопросы в центральной части краевой столицы, а во второй половине следующего года навести порядок в части остальных зеленых зон. Более подробно и детально данные задачи мы обсудим на митинге, который состоится в субботу, 9 ноября», - рассказала Труфанова.
Вуз уже провел опрос в соцсетях
Пожалуйста, исправьте. Я сказала, что было бы уместнее создать рабочую группу с участием общественности, чтобы провести инвентаризацию зеленых зон. Сама общественность инвентаризацию провести не может.