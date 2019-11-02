Всем миром: чиновники и депутаты поищут новое место для отеля Radisson в Барнауле

Новости 08.11.2019 13:10 988

По поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Барнауле создана рабочая группа по поиску новых земельных участков для строительства гостиницы Radisson, передает пресс-служба мэрии.

Ранее, 2 ноября, состоялась встреча руководителей города, края и компании-инвестора. На ней администрации Барнаула была поставлена задача до конца года совместно с инвестором рассмотреть более подходящие участки для реализации проекта с учетом градостроительного плана и законных прав жителей. Предыдущий вариант - в сквере на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной - был отклонен.

В состав рабочей группы вошли замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Дмитрий Аристов, председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству Дмитрий Русанов, руководитель региональной инспекции по контролю в области градостроительной деятельности - главный архитектор края Виктор Четошников, председатель правления Алтайской организации Союза архитекторов России Петр Анисифоров, начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, депутат Барнаульской гордумы Ксения Белоусова, первый замгендиректора компании «ПремиумСтрой-Алтай» Иван Лужаев (представитель инвестора).

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Корреспондент «Политсибру» дозвонился до Ксении Белоусовой, однако никакой конкретики она сообщить оказалась не в состоянии. По ее словам, совещаний по данному вопросу еще не проводилось, как и не существует утвержденного графика.

Пока нет понимания, сколько всего участков отберет комиссия, место их расположения (будет ли это только центр города), сроки предоставления новых вариантов инвестору и окончательного решения последнего.

Между тем обращает на себя внимание, что в перечне из 8 фамилий не оказалось представителей общественности. Присутствие хотя бы одного гражданского активиста могло бы в разы повысить уровень доверия к новому этапу переговоров между властями и инвестором. В противном случае не исключено, что согласованный участок вновь будет находиться на территории какой-либо зеленой зоны, о чем горожане могут узнать только постфактум. При таком развитии событий сценарий с митингами и выступлениями барнаульцев, защищающих скверы от застройки, может повториться.

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