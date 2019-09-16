«Мария-Ра» построит в Кемерово логистический центр стоимостью 2 млрд рублей

«Мария-Ра» намерена открыть многофункциональный логистический центр в Кемерово в 2021 году, стоимостью 2 млрд рублей, передает пресс-служба правительства области.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и совладелец «Марии-Ра» Евгений Ракшин подписали документы и осмотрели подходящую для строительства площадку. Площадь логистического центра составит 25 тысяч кв. м. Реализация проекта позволит создать около 800 новых рабочих мест.
«Компания «Мария-Ра» предложила интересный проект – строительство логистического центра. Ввод объекта запланирован на 2021 год, к 300-летию открытия Кузбасса. Центр будет оборудован по последнему слову техники, с применением современного программного обеспечения. Его реализация даст возможность кузбасским производителям распространять свою продукцию через сеть «Мария-Ра» не только в нашей области, но в других регионах Сибири – в пяти субъектах. А кузбассовцы покупать к столу более свежую продукцию», – отметил губернатор.
Выручка компании за прошлый год составила 80 млрд рублей
Евгений Ракшин сообщил, что решение о строительстве логистического центра именно в Кузбассе было обусловлено удобным местоположением – в центре Сибири, а также заинтересованностью местных властей в реализации инвестпроектов.
«Логистический центр позволит обеспечить более качественное обслуживание магазинов на территории Кузбасса, сократить время доставки продукции, предложить жителям области самые свежие продукты. В работе мы планируем использовать современные технологии, что позволит повысить безопасность в работе, а также сократить издержки, которые влияют на стоимость товара», – добавил представитель компании.