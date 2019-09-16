«Мария-Ра» построит в Кемерово логистический центр стоимостью 2 млрд рублей

Новости 08.11.2019 11:10 382

«Мария-Ра» намерена открыть многофункциональный логистический центр в Кемерово в 2021 году, стоимостью 2 млрд рублей, передает пресс-служба правительства области.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и совладелец «Марии-Ра» Евгений Ракшин подписали документы и осмотрели подходящую для строительства площадку. Площадь логистического центра составит 25 тысяч кв. м. Реализация проекта позволит создать около 800 новых рабочих мест.

«Компания «Мария-Ра» предложила интересный проект – строительство логистического центра. Ввод объекта запланирован на 2021 год, к 300-летию открытия Кузбасса. Центр будет оборудован по последнему слову техники, с применением современного программного обеспечения. Его реализация даст возможность кузбасским производителям распространять свою продукцию через сеть «Мария-Ра» не только в нашей области, но в других регионах Сибири – в пяти субъектах. А кузбассовцы покупать к столу более свежую продукцию», – отметил губернатор.

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Евгений Ракшин сообщил, что решение о строительстве логистического центра именно в Кузбассе было обусловлено удобным местоположением – в центре Сибири, а также заинтересованностью местных властей в реализации инвестпроектов.