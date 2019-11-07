Внутри краевого правительства грядут изменения

Новости 08.11.2019 14:15 508

Большой ремонт запланирован в правительстве Алтайского края. Об этом можно судить по данным портала Госзакупок. Предполагает серьезное преображение большого зала заседаний на втором этаже и прилегающего к нему фойе.

Разработкой проектно-сметной документации (ПСД) займется ООО «Научно-технический центр ГАЛЭКС». Стоимость работ - 1,79 млн рублей. Проект должен быть готов к 10 декабря. Очевидно, что сами торги на ремонтные работы объявят уже в начале 2020 года. Площадь большого зала заседаний, который будет отремонтирован, составляет 286,8 кв. м, а прилегающего к нему фойе – 138,2 кв. м. В итоге будущий подрядчик должен создать многофункциональный зал, с элементами трансформируемого пространства и возможностью реконфигурации помещения.

Предусмотрена система электроснабжения и освещения, вентиляция, кондиционирование воздуха, система связи, в том числе озвучивание и звукоусиление. Также предусмотрено видеоотображение, включающее в себя один основной и два дополнительных мобильных экрана, положение которых можно было бы менять в зависимости от задач мероприятия. Заказчику помимо прочего необходима система пожарной и охранной сигнализации.

Что касается интерьера, то он будет носить выдержанный классический стиль с элементами неоклассики. Также будут использованы объемные декоративные элементы.