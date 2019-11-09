Жертвы красоты: стоит ли платить за некачественную бьюти-услугу?

Новости 08.11.2019 10:12 279

Рынок бьюти-услуг в России, в том числе Алтайском крае, очень развит. Доступно все: от макияжа, маникюра, татуажа, подкожных инъекций до любых пластических коррекций. Можно пойти в салон красоты или воспользоваться услугами мастера на дому.

В джунглях разнообразия при хроническом недостатке времени и желании сэкономить приходится охотиться за «своим» мастером и верить в результат, скрестив пальцы. Важно понимать, когда не нужно оплачивать некачественную услугу? Что необходимо для успешного судебного процесса? В чем разница между косметологическими и косметическими услугами?

Юрист Ирина Савельева подтвердила «Политсибру», что на данный момент салоны красоты в Барнауле выполняют очень много различных услуг, соответственно они разные по ценовой категории и у них разные виды сложности.

Чтобы не становиться жертвой незадачливого мастера, важно знать, что бьюти-услуга — такая же потребительская услуга, как и все остальные. Она регулируется как минимум законом «О защите прав потребителей».

Нужно оформить договор на услуги и забирать все чеки

«Проблема в том, что обращаясь в салоны красоты, мы зачастую делаем процедуру и не берем чек. В свою очередь, в салоне вам обязаны предоставить либо чек, либо договор на оказание услуги. Таким образом, вы как потребитель имеете право получить этот документ, который подтверждает, что вы оплатили данную услугу», - прокомментировала Савельева.

Мастера обязаны соблюдать установленные законом стандарты

Большая часть косметологических услуг (мезотерапия или ботекс) являются медицинскими услугами. Это означает, что на их оказание необходима лицензия. Она является гарантией того, что мастер имеет необходимое образование и проходил курсы повышения квалификации. Это важно, поскольку медицинские услуги предполагают вмешательство в работу организма. Различным мастерам косметических услуг (маникюр,педикюр) лицензии не нужны. Но это не освобождает их от соблюдения санитарно-гигиенических требований.

«Рассмотрим конкретный пример – некачественный татуаж. Его делала девочка без соответствующего образования, у нее просто было свидетельство о том, что она имеет право этим заниматься. В итоге она навредила здоровью клиента. На ее имя была написана претензия, где разъяснили, что клиент требует компенсации. Все было решено мирным путем, мастер заплатила ущерб и этим история закончилась», - рассказала Савельева.

Специалист в любом салоне должен сначала детально изучить состояние здоровья клиента и его индивидуальные особенности.

Идти в суд в случае спора имеет смысл, только если есть доказательства

Клиент доходит до суда в том случае, если некачественные услуги нанесли вред здоровью. Здесь в качестве доказательной базы будет проведение экспертизы в судебном порядке. Кстати, много клиентов обращается к юристам после обычного маникюра. Например, ожог ногтевой платины. Затем пострадавший лечится в течение 6 месяцев, такую травму можно легко доказать.

Оплачиваться должна только качественная услуга

И даже если речь идет о предоплате, у клиента есть право потребовать деньги назад и переделать все бесплатно. Салоны красоты обычно боятся негативных комментариев и дорожат клиентурой. Отметим, индустрия красоты тесно связана с рекламой. Таким образом, судиться такие компании обычно не хотят и сразу выплачивают компенсацию после досудебной экспертизы. Закон защищает потребителей и можно быстро определить степень вины.

Что делать, если вам оказана некачественная услуга в салоне:

- клиент должен обратиться с претензией в салон красоты

- предъявить все чеки, договор на оказание услуг

- потребитель имеет право потребовать компенсацию за то, что ему причинен вред здоровью

- если салон отказывается от компенсации, то тогда уже следует обратиться в суд.