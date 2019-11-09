Образовательная программа АлтГТУ – в числе победителей конкурса по подготовке кадров

Новости 08.11.2019 9:50 177

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова вошел в число победителей конкурса на предоставление поддержки программ развития системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в вузах, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ.

Вузам, предложившим лучшие программы развития системы подготовки кадров для ОПК (включая проекты, направленные на совершенствование содержания и технологий целевого обучения студентов в интересах организаций ОПК), будут выделены дополнительные субсидии.

В рамках проектов по целевому обучению субсидия будет предоставлена вузам для возмещения затрат, связанных с созданием и реализацией образовательных модулей, программ профориентационных мероприятий и программ повышения квалификации, способствующих получению группой обучающихся набора компетенций, востребованных организациями-партнерами ОПК. По условиям конкурса новые образовательные модули должны быть разработаны совместно с оборонными предприятиями, которые гарантируют софинансирование программы.

Бакалаврская образовательная программа АлтГТУ «Конструкторско-технологическое обеспечение высокоэффективных процессов обработки боеприпасов и взрывателей» разработана совместно с ЗАО «Барнаульский патронный завод». В программе участвуют пять студентов технического вуза, заключивших с оборонным предприятием договор, который предусматривает их обязательное трудоустройство по специальности после окончания обучения.

АлтГТУ им. И.И. Ползунова ежегодно входит в число победителей конкурса в рамках программы «Новые кадры ОПК». Только за последние три года восемь образовательных проектов АлтГТУ получили финансовую поддержку Министерства. Благодаря реализации целевых программ, 35 студентов трудоустроено в ЗАО «Барнаульский патронный завод».

Напомним, Алтайский государственный технический университет и Бийский технологический институт (филиал АлтГТУ) – единственные вузы региона, которые ведут подготовку кадров для оборонно-промышленного комплекса. Несколько лет назад в АлтГТУ образован факультет специальных технологий, который ведет подготовку специалистов этой сферы. Среди партнеров АлтГТУ – Барнаульский патронный завод, ФНПЦ «Алтай». На этих предприятиях созданы кафедра специальных высокоэффективных технологий, кафедра ракетных двигателей и высокоэнергетических устройств автоматических систем и химической технологии энергонасыщенных материалов и изделий. В структуре факультета специальных технологий действует учебно-научно-производственный центр «Композит» с участием предприятий ОАО «ФНПЦ «Алтай» и ООО «Бийский завод стеклопластиков».

Для этих предприятий вуз не только готовит специалистов, бакалавров и магистров, но и оказывает им образовательные услуги в области повышения квалификации и дополнительного профессионального образования.