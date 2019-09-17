О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

На Алтае по делу о кредитном мошенничестве задержаны 16 человек

Новости
206
0

Полицейские в Алтайском крае задержали банду аферистов по подозрению в мошенничестве при оформлении кредитов, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Отмечается, что число потерпевших превышает тысячу человек. В ведомстве уточнили, что в основном, это жители Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей.

Следователями возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Бывший барнаульский полицейский может пойти под суд по делу ОПГ правоохранителей

Бывший барнаульский полицейский может пойти под суд по делу ОПГ правоохранителей

Новости

Его бывшему руководителю дали условный срок

8701

Как выяснилось, в ходе совместной операции с Росгвардией сотрудниками полиции Алтайского края были задержаны 16 человек, которые обещали жителям помощь в получении кредитов, а на самом деле похищали их деньги. В ходе 25 обысков изъяты бланки, печати, штампы, компьютерная техника, сотовые телефоны, сим-карты.

Злоумышленники действовали по определенной схеме. «Одни находили граждан, нуждающихся в получении денег, другие убеждали потенциальных клиентов в том, что за денежное вознаграждение фирма гарантирует одобрение банком нужной суммы, третьи выполняли функции сотрудников «колл-центра», четвертые отвечали за размещение рекламы в сети Интернет, а также сбор средств за мнимые услуги», - рассказали в МВД.

На данный момент четырем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде.

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000