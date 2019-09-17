На Алтае по делу о кредитном мошенничестве задержаны 16 человек

Новости 08.11.2019 9:16 206

Полицейские в Алтайском крае задержали банду аферистов по подозрению в мошенничестве при оформлении кредитов, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Отмечается, что число потерпевших превышает тысячу человек. В ведомстве уточнили, что в основном, это жители Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей.

Следователями возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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Как выяснилось, в ходе совместной операции с Росгвардией сотрудниками полиции Алтайского края были задержаны 16 человек, которые обещали жителям помощь в получении кредитов, а на самом деле похищали их деньги. В ходе 25 обысков изъяты бланки, печати, штампы, компьютерная техника, сотовые телефоны, сим-карты.

Злоумышленники действовали по определенной схеме. «Одни находили граждан, нуждающихся в получении денег, другие убеждали потенциальных клиентов в том, что за денежное вознаграждение фирма гарантирует одобрение банком нужной суммы, третьи выполняли функции сотрудников «колл-центра», четвертые отвечали за размещение рекламы в сети Интернет, а также сбор средств за мнимые услуги», - рассказали в МВД.

На данный момент четырем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде.