Старинные памятники в Бийске станут муниципальной собственностью

Новости 08.11.2019 8:45 499

На очередном заседании гордумы Бийска обсудят вопрос о возвращении в муниципальную собственность бывшего здания Фирсовского пассажа. Вслед за ним могут последовать и другие исторические памятники наукограда, пишет «Бийский рабочий».

Важно подчеркнуть, что новая программа переселения из ветхого и аварийного жилья, которая начала действовать с 2019 года, обладает расширенными возможностями. Дома-памятники в программу включать можно, а вот признавать аварийными и подлежащими сносу – нельзя.

Людей, которые проживают в домах-памятниках культурного наследия, будут расселять. А здания перейдут в собственность муниципалитета. Но неизвестно, что делать дальше с этими объектами.

Затраты на тот же Фирсовский пассаж, конечно, большие, и не все объекты такие. Но представьте, добавится еще двадцать с лишним зданий. Цена вопроса по каждому – десятки миллионов рублей. Где-то для них нужно будет искать новых собственников, где-то проводить работы по консервации, – рассказал мэр Бийска Александр Студеникин.

Напомним, в 2007 году в здании бывшего Фирсовского пассажа, где располагался офис коммерческого банка «Региональный кредит», произошел пожар. В тот день пассаж утратил свой голубой купол. В конце 2015 года здание выкуплено бизнесменом Дмитрием Калининым за 1,5 млн рублей, он намеревался восстанавливать его на пару с другом – застройщиком Александром Казаковым.

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Спустя три года инвесторы сообщили властям, что у них нет денег на восстановление объекта, и они вернули здание муниципалитету.

«По словам некоторых краевых экспертов, на воссоздание исторического облика здания нужно не менее 300 млн рублей. В мэрии такие грандиозные суммы не отрицают. Как пояснил глава администрации Александр Студеникин, минимальная стоимость работ, которые должны быть проведены хотя бы просто для сохранения памятника, – 250 млн рублей», пишет «БР».

Между тем, из 227 памятников, имеющих статус краевых, 70 находятся в неудовлетворительном состоянии. Восстановление памятников культурного наследия обходится недешево.

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«Нужно отобрать два-три десятка действительно значимых для города памятников и на них сосредоточить усилия по сохранению, – уверен историк Анатолий Цапко. – Прежде всего, это самые красивые здания старого центра: Фирсовский пассаж, пассаж Клевцова, Морозовский особняк, Ассановский особняк, кирпичный дом Васенёва. Есть и менее известные в городе постройки, например дом купца Сухова на улице Красногвардейской, являющиеся примером особенностей нашей архитектуры».

Кстати, альтернативный вариант – это снять объекты со статуса памятника. Но для этого нужно заказывать экспертизу, стоимость которой начинается от 250 тысяч рублей.