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Наша родина — революция! Фоторепортаж с праздничного митинга КПРФ

Новости
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Барнаульские коммунисты в традиционном ключе отпраздновали 102-ю годовщину Октябрьской социалистической революции. Утро 7 ноября началось с возложения цветов к памятнику Владимиру Ленину на площади Советов.

В памятной акции приняли участие первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова и персек Барнаульского горкома КПРФ Анатолий Барсуков.

В 17:30 здесь же, на площади Советов, прошел митинг, посвященный годовщине Октября. Митингу предшествовала демонстрация, начавшаяся от площади Октября. По аллее проспекта Ленина партийцы за 15 минут дошли до конечной точки своего маршрута. Всего в митинге участвовало порядка 200 человек.

Среди выступающих были замечены Мария Прусакова, представитель комсомола Даниил Щеглов, депутат Барнаульской гордумы и кандидат на пост главы города от коммунистов Елена Хрусталева и другие.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов, altkprf.ru

Комментарии (2)

1000

Сергей

Пока Комуннисты не уберут продажного зюганова нет им веры народной.

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Питер
Сергей, и Машку Прусачилу туда же!!!
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