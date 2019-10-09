Турпоток из Казахстана в Алтайский край вырос на 6%

Новости 07.11.2019 18:10 405

Развитие несырьевого экспорта между Казахстаном и Россией обсудили делегаты из Алтайского края с представителями «страны-соседа». В числе участников дискуссии были глава региона Виктор Томенко и начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых. Об этом сообщает сайт краевого правительства.

Диалог состоялся в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Омске. Участники рассмотрели вопросы экспорта услуг в сфере образования, туризма и транспорта. Кроме того, при участии глав государств обсуждались вопросы развития приграничного сотрудничества.

О положительном опыте взаимодействия Алтайского края и Казахстана в сфере туризма поведал Евгений Дешевых. Он напомнил, что регион имеет ряд соглашений с различными акиматами Казахстана. Также, по его словам, действуют отраслевые меморандумы, налажены связи между бизнес-сообществами, объединениями предпринимателей.

«Выполняются крупные совместные российско-казахстанские проекты в сфере туризма, в том числе в рамках работы Международного координационного совета «Наш общий дом - Алтай». Растет туристический обмен между двумя странами и регионами. Например, поток туристов Казахстана на территории Алтайского края в 2018 году превысил 20 тысяч человек и увеличился в сравнении с 2017 годом на 6%. Для отдыха и туризма жители Казахстана чаще предпочитают Белокуриху и Яровое», - рассказал Евгений Дешевых.

Стратегия-2035. Как и за счет чего будет развиваться туризм в Алтайском крае? Новости 09.10.2019 13:15 Эксперты приняли участие в общественных обсуждениях по теме развития туризма в регионе до 2035 года 1048

Помимо этого, представители турбизнеса и власти края активно участвуют в совместных выставочных и событийных мероприятиях, инфотурах. Дешевых добавил, что для роста взаимного турпотока необходимы дополнительные импульсы. Для этого, по его словам, совместно с сибирскими регионами были организованы заседания экспертно-консультационного совета по туризму Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Участники озвучили основные факторы сдерживания, регулирование которых могло бы позволить активнее развивать туризм между странами. В число таких факторов вошли: рост транспортной доступности, в том числе улучшение качества дорог, пограничных пунктов пропуска, организация прямого авиасообщения, а также совершенствование законов о туристской деятельности. Кроме того, участники дискуссии обратили внимание на низкую осведомленность о туристских возможностях и экспортном потенциале на рынке Казахстана.

«Необходимо интегрировать туристские комплексы и турпродукты регионов СФО в международное туристское пространство, встраивать их в более сильные проекты, продвигаемые различными институтами. Одним из примеров таких проектов является поддерживаемый Всемирной туристской организацией трансграничный маршрут «Шелковый путь». Вхождение в него при поддержке Ростуризма и Российского экспортного центра стало бы существенным фактором, способствующим увеличению взаимных турпотоков», - подчеркнул Евгений Дешевых.