Крупнейший центр исторических реконструкций появился на Алтае

Новости 07.11.2019 18:50 308

В долине реки Межеумок на Алтае открылся крупнейший центр исторических реконструкций. В дальнейшем он может стать уникальным местом туристического притяжения. Об этом пишет «АиФ-Алтай» со ссылкой на руководителя Алтайского археологического общества Михаила Сафронова.

Этим летом на берегу реки «жители исторического города» обнаружили камень, которому три миллиарда лет. Среди ценных редчайших находок этого лета и два орудия труда скифского периода - примерно VIII века до нашей эры. Они сделаны из обработанных костей животных и предназначены для выделки шкур и войлока.

Каждый, кто оказался на чарышском перекрестке времен смогли провести настоящую научную работу в области этнографии, краеведения, геологии, исторической реконструкции. Участники шести экспедиций могли реально погрузиться во времена расцвета гончарного мастерства и воссоздать, к примеру, древний сосуд, приготовить пищу по традиционным рецептам коренных народов Алтая, переодеться в костюм древнего человека и не только. Лекции и мастер- классы проводились и для жителей сел Чарышского района.

«Проект дал мне возможность по-новому взглянуть на науку. Здесь мы впервые занимались экспериментальной археологией. Под руководством известного алтайского археолога Сергея Ситникова мы полностью реконструировали погребальный обряд тюрков, живущих на Алтае. Ведущий краевед Сибири Вадим Бородаев консультировал нас по этнографическим вопросам», - рассказала о своих впечатлениях от экспедиции студентка Ксения Спасенко.

«Организовать большое научное поселение в Чарышском районе позволил внушительный президентский грант», - рассказал Михаил Сафронов на пресс- конференции.

Проект «Волонтер науки: летний научно-образовательный лагерь» получил поддержку в 2,8 миллионов рублей. Кроме той солидной президентской поддержки были и собственные сборы и спонсорская помощь (объем которых превысил размер гранта в два раза).

В планах Михаила Сафронова и команды - сделать в долине реки Межеумок - уникальное экопоселение под открытым небом, в котором можно будет попасть сразу в 12 исторических эпох.