Барнаульские чиновники опровергли информацию о «ветхом жилье» для переселенцев

Новости 07.11.2019 17:15 251

В мэрии прокомментировали ситуацию с тремя барнаульскими семьями, которых решили переселить из аварийного жилья. Ранее была распространена информация, что людям предлагают переехать из аварийного жилья почти в такое же ветхое.

Тем временем по данным горадминистрации, предоставленное горожанам жилье отвечает всем требованиям безопасности. К тому же оно выделяется на время – до тех пор, пока не будет приобретено другое помещение, пишет "Толк".

"В настоящее время в трех муниципальных жилых помещениях проживают граждане, занимающие их на основании договоров социального найма жилого помещения. Работа по приобретению жилых помещений для их переселения ведется в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", – говорится в сообщении.

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В мэрии рассказали, что неоднократно объявляли торги по приобретению жилья, был заключен контракт, однако собственник одной из квартир от него отказался. Для других двух семей также были куплены квартиры, однако после осмотра контракты были расторгнуты "в связи с несоответствием техническим заданиям".

Отмечается, что жители получат достойное жилье по мере приобретения. При этом в администрации пояснили, что много раз предлагали семьям ежемесячную денежную компенсацию за съем жилья или получение квартир из маневренного фонда. Однако жильцы за этим так и не обратились. Чиновникам пришлось подавать в суд, чтобы выселить людей в принудительном порядке.

Им пообещали предоставить помещения по адресам: улица 1-я Западная, 44 и улица Целинная, 6 по договору социального найма. Судебное заседание назначено на 13 ноября.

В мэрии добавили, что здание бывшей детской больницы № 5 (улица 1-я Западная, 44) было отремонтировано и передано для нужд маневренного фонда. В доме 1954 года постройки имеется 19 квартир гостиничного типа (коридор, санузел, кухня, комната). По словам чиновников, дом не является ветхим и пригоден для жилья.