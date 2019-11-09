Славгородские власти рассказали о ремонтных работах в местном ДК

Новости 07.11.2019 17:35 441

В рамках реализации федерального проекта, в Алтайском крае был выполнен текущий ремонт на 11 объектах культуры. В числе муниципалитетов оказались Заринск, Баевский, Бурлинский, Завьяловский, Калманский, Краснощековский, Табунский, Змеиногорский, Первомайский, Усть-Калманский, Чарышский районы, а материально-техническая база была обновлена в Кулундинском, Топчихинском, Тальменском и Кытмановском домах культуры.

Ремонтные работы проходили в рамках реализации крупных федеральных проектов, которые в 2017 году были инициированы фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе.

Только за 2019 год на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры и на текущий ремонт объектов, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, была выделена субсидия более 26,9 млн рублей из федерального бюджета. В программу включены Дома культуры в селах Залесово, Ключи, Буяново, Кузнецово, Новичиха, Подойниково, Советское, Малый Бащелак. Обновление материально-технической базы запланировано в восьми культурных центрах Алтайских населенных пунктов.

Кроме того, в настоящее время, в рамках реализации проекта «Культура малой родины», завершаются работы по текущему ремонту здания «Городского Дома Культуры в Славгороде». Комиссия в составе Главы города Сергея Горбунова, Секретаря местного отделения Партии, (Руководителя Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ») в Славгородском городском Собрании депутатов Ольги Токмаковой, представителей депутатского корпуса Виктории Глебовой и Алексея Крыся, сегодня посетили Дом культуры, чтобы оценить качество работ проводимых подрядчиком на объекте.

Муниципальный контракт на проведение работ в Городском Доме культуры был заключен с ООО «АЛВАР+» 26 июня текущего года и стоимость контракта составила более 3,7 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета (на 2019 год – более 3,2 млн рублей), краевого бюджета (на 2019 год – более 243 тысяч рублей), бюджета муниципального образования город Славгород Алтайского края (на 2019 год – более 304 тысяч рублей).

Согласно сметной документации, будут обновлены дискозал, санузлы, фойе первого и второго этажей. Полностью будут заменены старые деревянные полы на кафель. Уже произведена замена окон на пластиковые стеклопакеты, проведены работы по оштукатуриванию стен и монтированию подвесного потолка. Будут заменены старые лестничные поручни на новые.

Глава города Славгорода Сергей Горбунов:

«Сегодня с комиссией посетили объект, на котором ведутся работы в рамках проекта «Культура малой родины». Встретились с подрядчиком, обсудили ход оставшихся работ, в частности, по замене пола в главном фойе первого этажа. До конца ноября все работы полностью планируется завершить. В целом такого масштабного ремонта в помещениях Дома Культуры не проводилось с момента его основания. Мы заменили полностью всю систему отопления, полностью провели замену потолков, где - то на натяжные, в каких-то помещениях на подвесные Армстронг. Поменяли освещение во всех помещениях. Приобрели новые двери из массива дуба для концертного зала, полностью поменяли все дверные проемы в коридорах первого и второго этажей - это так же очень важный элемент в общей планируемой картинке после завершения ремонта. В целом работой подрядчика довольны. Теперь только ждем своевременности окончания работ, и надеемся, что все новогодние предстоящие мероприятия мы встретим уже в обновленном уютном Доме культуры».

Секретарь отделения Партии «Единая Россия» в Славгороде Ольга Токмакова:

«Партийный проект «Культура малой родины» возник не случайно, и сконцентрировал в себе все обращения жителей наших регионов о необходимости уделить внимание состоянию объектов культуры. Для многих населенных пунктов, особенно отдаленных, Клуб, Дом культуры – это единственное место, где совмещено и проведение каких-либо мероприятий, и творческие кружки, кинозалы и самое главное – это общение. Сегодня и в нашем Культурном центре идет ремонт, и уже к концу ноября планируется завершить работы. Объем очень серьезный. Мы были с контрольными мероприятиями буквально полтора месяца назад, сегодня результат уже вырисовывается. Очень добросовестный подрядчик, и честно говоря, по результатам осмотра даже нет ни единого повода для замечаний. Все члены комиссии остались очень довольны».

Директор Дома Культуры в Славгороде Наталья Близнякова: