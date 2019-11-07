Владельцами недвижимости возле Нагорного парка оказались директор гимназии и депутат БГД

Новости 08.11.2019 7:10 383

«Политсибру» продолжает исследовать новую редакцию правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Барнаула. Ранее мы рассказывали об изменениях в квартале, ограниченном улицами Пролетарской и Никитина, а также Красноармейским и Социалистическим проспектами, где могут появиться 25-этажные высотки.

Также недавно освещались нововведения, касающиеся Лесного пруда и барнаульского Ковша, на которых планируется создать искусственные земельные участки.

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Нагорный парк

В сегодняшнем материале мы обратились к территориям, вплотную прилегающим к Нагорному парку. Ранее «Политсибру» уже писал о некоторых участках данной местности. Один из них, расположенный на месте бывшего колбасного цеха, оказался в собственности Владимира Перерядова, другой, находящийся под небольшим одноэтажным зданием по адресу: Гвардейская 1"а", является собственностью города - его не сумел приватизировать предприниматель, арендовавший строение.

Кроме того, в предыдущих материалах упоминалось два участка, расположенных по соседству с муниципальной недвижимостью. Первая территория предназначена для размещения аптеки, на второй разрешено возвести магазин.

«Аптека»

Территория по адресу: улица Гвардейская, 1"б", предназначенная под аптеку, принадлежит, как выяснилось, Валерию Касплеру - депутату Барнаульской городской думы от «Единой России» и совладельцу испытывающего большие проблемы «БарнаулПассажирТранса». Ориентировочная площадь участка - 1191 кв. м, кадастровая стоимость составляет 3,4 млн рублей. «Политсибру» поинтересовался планами Касплера на данный участок, однако тот рассказал немного.

«Я со своими планами не определился пока. В ближайшее время ничего здесь не будет происходить», - сообщил депутат и добавил, что осторожничает, "дабы не давать журналистам лишних поводов".

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Напомним, что ранее Нагорный парк планировали благоустроить лишь до сгоревшей конюшни, однако затем власти расширили территорию объекта до описываемых выше земельных участков ("магазин" и "аптека"). В связи с этим «Политсибру» заинтересовался, не озвучивались ли планы по дальнейшему расширению парка за счет «аптечного» и «магазинного» участков, однако оба собственника сообщили, что представители мэрии не обращались к ним с предложениями о выкупе или ином формате переуступки земли. Это подтвердил как Касплер, так и владелец соседнего участка - Александр Миронов.

На фото ниже - «аптека» на участке Валерия Касплера

«Магазин»

Директор барнаульской гимназии № 80 Александр Миронов приватизировал участок по адресу: улица Гвардейская, 1"в", предназначенный для строительства магазина, в 2015 году, до этого он длительное время арендовал его у муниципалитета. В настоящее время участок, заросший бурьяном, не имеет каких-либо строений. Его площадь равна 1471 кв. м, недвижимость оценивается в 8,5 млн рублей.

«Есть планы, но сейчас работаем по созданию определенной финансовой подушки. Прежде, чем доводить что-то до ума, очевидно, что нужно что-то создать. Хотелось бы, конечно, что-то свое сделать, поэтому рассуждаем, размышляем, планируем. Хотелось бы поскорее, налог на землю порядка 100 тысяч достигает - очень дорого содержать [участок]», - рассказал директор гимназии.

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Интересная деталь по данному делу обнаружилась в материалах арбитражного суда: заявку на приватизацию участка, поданную Мироновым в 2012 году, пытался оспорить известный барнаульский предприниматель и "земельный тролль" Павел Бадажков.

«Земельный тролль»

Так юристы шутливо называют истцов, направляющих массовые претензии в различные органы. Как правило, оспаривается правомерность выделения земельных участков крупным компаниям. Тем самым фирмы "принуждаются" к уплате «земельному троллю» «отступных». Это в свою очередь позволяет не затягивать судебное разбирательство.

Таким троллем в СМИ назывался и Павел Бадажков, подавший в течение шести лет более сотни исков к Главному управлению имущественных отношений Алтайского края. Он судился с крайимуществом с 2009 года, а в 2012 изменил стратегию и принялся оспаривать чужие права на готовые земельные участки. Одним из них оказался как раз «магазинный» участок Миронова.

Это дело Бадажков проиграл, а в 2016 году и вовсе был арестован по подозрению в вымогательстве. Впрочем, после двухлетнего разбирательства суд признал его невиновным.