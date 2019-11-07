Краевые власти рассказали, «как пережить» отключение ТВ

Новости 07.11.2019 16:50 1225

Министерство цифрового развития и связи Алтайского края предупредило о возможной необходимости перенастройки телевизоров или приставок к ним.

Это связано с работами по перенастройке передающего оборудования, которое будет проводиться в ночь с 11 на 12 ноября – с часа до шести утра. О них и о причинах перенастройки, а также прочих интересных новостях из мира цифровых коммуникаций рассказали сегодня представители краевого Минцифры.

Предыстория

Буквально пять месяцев назад Алтайский край перешел на цифровое вещание двадцати федеральных каналов. Но остался вопрос донесения до населения региональной информации. На правительственном уровне было принято решение на канале ОТР делать региональные врезки. Соответственно, с пятого ноября такая работа началась, первыми в качестве пилота были Омская и Калининградская область, которые перешли на региональные врезки с максимальным объемом пять часов. Три часа утром и два часа вечернего вещания. Вещание полностью осуществляется на федеральные средства, в 2019 году на это было выделено примерно 700 млн рублей, а на 2020 год – уже полтора миллиарда.

По словам замминистра федерального Минкомсвязи Алексея Волина, не все регионы захотели делать региональные врезки, некоторые вовсе не подали заявок, ряд регионов запросил врезки продолжительностью один-два часа из максимально возможных пяти. Около половины регионов не выбрали максимальное время.

Как рассказал начальник отдела структуры связи алтайского Минцифры Иван Баринов, правительственной комиссией по развитию телерадиовещания принято решение о включении регионального вещания в составе цифрового телевидения. В составе программ цифрового эфирного телевидения появятся информационные блоки общедоступных обязательных региональных телеканалов.

В Алтайском крае – это телеканал «Катунь-24». Он будет включен в сетку вещания телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР). Показ врезок начнется 29 ноября, они будут идти с 6 до 9 часов утра и с 17 до 19 часов вечера.

Техподдержка

В связи с этим, алтайский филиал 12 ноября будет проводить технические работы по изменению настроек передающего оборудования. В тот момент, когда работы будут завершены и сигнал начнет транслироваться с уже измененными параметрами, это может вызвать сброс настроек или пропадание цифрового сигнала на некоторых приемниках у телезрителей. Для восстановления сигнала необходимо будет произвести перенастройки. Их можно осуществить как в ручном режиме, так и в автоматическом.

На базе министерства цифрового развития и связи Алтайского края будет организован региональный колл-центр, операторы этого колл-центра будут осуществлять консультации и, по необходимости, принимать заявки на помощь волонтеров. Также информацию можно будет получить в центре консультационной поддержки алтайского филиала РТРС и центре федеральной поддержки цифрового эфирного телевидения РТРС.

Региональный колл-центр при Минсвязи Алтайского края: (8 3852) 538-271

Центр консультационной поддержки алтайского филиала РТРС: (8 3852) 506-498

Горячая линия цифрового эфирного телевидения РТРС: 8-800-220-20-02

Начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко добавил, что утром 12 ноября если человек включил телевизор и не увидел вещания, значит нужно произвести настройку.

По предварительным прогнозам, это меньшая часть населения, поскольку если у человека телевизор нового парка, есть встроенная приставка, кодер, то он автоматически перенастроится. Если используется современная приставка, то она тоже автоматически перенастроится, если же оборудование устаревшего парка, то тогда произвести настройку придется в ручном режиме.

«Катунь-24»

Чиновник подчеркнул, что в Алтайском крае выбраны все максимально возможные пять часов, поскольку «Катунь-24» давно к этому готовилась и обладает достаточным потенциалом.

«В аналоге Катунь в 2020 году вещать не будет, ну разве что первые дни Нового года только, чтобы было более комфортно для тех, кто привык в аналоге смотреть Катунь и смотрит до сих пор федеральные каналы. По социологическим исследованиям, которые здесь в регионе проведены были, порядка десяти процентов жителей края сегодня еще смотрят аналоговые каналы. Там сегодня представлено четыре федеральных канала, которые жители еще смотрят. «Рен-ТВ», например. Ну, и Катунь там присутствует, поэтому ее еще в аналоге смотрят», - рассказал Нечепуренко.

Но, поскольку в цифровом мультиплексе распространение сигнала Катуни будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, то нести нагрузку еще и на краевой бюджет параллельным распространением аналогового сигнала не совсем целесообразно. Поэтому принято решение в первых числах января отказаться от аналогового вещания. При этом Катунь останется еще в таком сегменте, как кабельное вещание и вещание на спутнике – там аудитория порядка девяноста тысяч человек.

Распространение сигнала в аналоге обходилось краевому бюджету в 25 млн рублей. То есть, как минимум столько теперь будет сэкономлено за счет перехода на другой формат, финансирующийся Федерацией.