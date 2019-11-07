Главная елка Барнаула за год подорожала на 1,5 млн рублей

Новости 07.11.2019 15:40 1277

В этом году барнаульские власти не скупятся на новогодние расходы. Только на монтаж елки и праздничного городка на площади Сахарова из бюджета выделили 8,7 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии. Кстати, на аналогичное оформление в прошлом году власти потратили около 7,3 млн рублей.

В 2018 году МБУ «Автодорстрой» стало единственным участником и, соответственно, победителем аукциона на строительство снежного городка и установку новогодней ели на площади Сахарова.

В 2019 году городские власти решили открыть новогоднюю елку в районах города и на площади Сахарова в субботу, 28 декабря, в 18:00. "Это связано с тем, что в выходной день больше барнаульцев смогут посетить торжественное открытие и полюбоваться праздничным салютом, который состоится в 19:00", - говорится в сообщении мэрии.

Стало известно, сколько потратят на снежный городок и новогодние елки в Барнауле Новости 05.11.2019 13:20 В нескольких районах города будут установлены елки и другие декорации 1993

«Будет приобретено дополнительно 20 новых прожекторов для подсветки ледяных фигур, более 7 м разноцветной белт-лайт гирлянды для подсветки самой площади, а также светодиодный фонтан, который будет установлен на пересечении улицы Молодежной с проспектом Ленина», - уточнили в городской администрации.

На данный момент уже начались работы по изготовлению новых усиленных конструкций горок, что позволит устроить на них более сложное оформление изо льда. Всего будет изготовлено одна средняя и четыре малые горки.

Известно, новогодний городок на площади Сахарова начнут строить в первых числах декабря. Соответственно, будет перекрыто движение транспорта. Демонтаж новогоднего городка планируется начать с 14 января 2020 года. Проспект Социалистический будет открыт для движения автомобилей с 17 января.