Алтайский сенатор рассказал о развитии биотехнологий в отечественном сельском хозяйстве

Новости 07.11.2019 13:44 282

Приветствуя участников конференции от имени Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Сергей Белоусов подчеркнул особую роль агропромышленного комплекса Алтайского края, занимающего лидирующие позиции в Сибирском Федеральном округе, в обеспечении продовольственной безопасности страны в целом.

И не случайно, по его мнению, научно-практические конференции межрегионального уровня становятся своеобразной традицией для Алтайского края, объединяя на гостеприимной Алтайской земле ученых, экспертов, сельхозтоваропроизводителей и представителей отраслевых союзов в области развития биотехнологий и биологизации сельского хозяйства от Урала до Дальнего Востока.

Сенатор привел статистику Всемирной Организации Здравоохранения о том, что здоровье человека на 70% зависит от образа жизни и правильного питания, и лишь по 15% отводится генетике и медицинскому вмешательству и подчеркнул, что в нашем обществе уже сформировался устойчивый запрос на здоровое питание и сельскохозяйственную продукцию, основанную на агроэкологических подходах.

Он уверен, что развитие сельского хозяйства, в том числе экспортно-ориентированного, связано с развитием органического, вместе с тем, высокотехнологичного инновационного производства на основе органических, зеленых технологий. При этом органическое сельское хозяйство призвано поддерживать и улучшать здоровье не только человека, но и почвы, растений, животных, и планеты как единого целого.

Очень важно, то, что в органическом хозяйстве производственные процессы не зависят от поставок удобрений, пестицидов, гербицидов, антибиотиков, гормонов роста и не только. Органическое сельское хозяйство меньше зависит от внешних экономических факторов. В нынешней экономической и политической ситуации это особенно важно.

Парламентарий подчеркнул роль отечественной науки в развитии зеленых технологий и выразил уверенность, что слаженная работа законодателей, научного сообщества и экспертов поможет продвинуться вперед не только в вопросах применения биотехнологий в сельском хозяйстве, но и в вопросах развития зеленой экономики в целом.

Во время работы конференции, Сергей Белоусов вручил благодарности Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, за весомый вклад и значительные научные достижения в развитии биотехнологии ученым ведущих ВУЗов Алтайского края.